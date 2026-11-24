Některé nebankovní společnosti před zavedením úvěrových stropů, se kterým se počítá od února 2027, zlevňují své půjčky. I tak ale většina sledovaných nebankovních poskytovatelů úvěry nabízí dráž, než budou nová pravidla povolovat. Vyplývá to ze zprávy organizace Člověk v tísni, která pravidelně vyhodnocuje podmínky bankovních a nebankovních úvěrů v rámci v Indexu odpovědného úvěrování. Tentokrát Index porovnával 37 poskytovatelů a 51 úvěrových produktů.
Nejlépe v hodnocení vyšly, stejně jako loni, Trinity Bank a Partners Banka, třetí skončila Raiffeisenbank. Autoři vedle ceny sledují i srozumitelnost podmínek, prověřování schopnosti splácet a to, jak věřitel jedná s lidmi, kteří se opozdí se splátkami. Mezi nejlépe hodnocené společnosti se vrátil Home Credit, kterému podle autorů pomohla nová půjčka s pravidelnými splátkami.
Tři hvězdy získaly mimo jiné společnosti Cofidis, Essox, Skip Pay, Twisto, Duofin Finance a CreditStar. Takové hodnocení považuje Člověk v tísni za přijatelné. U posledních dvou firem ale upozorňuje, že půjčují dráž, než je běžné v bankách.
|
Poskytovatel půjčky
|
Počet hvězd
|
Skóre
|
1
|
Trinity Bank
|
⭐⭐⭐⭐
|
97
|
1
|
Partners Banka
|
⭐⭐⭐⭐
|
97
|
3
|
Raiffeisenbank
|
⭐⭐⭐⭐
|
96
|
4
|
Air Bank
|
⭐⭐⭐⭐
|
94
|
4
|
mBank
|
⭐⭐⭐⭐
|
94
|
4
|
Česká spořitelna
|
⭐⭐⭐⭐
|
94
|
7
|
ČSOB
|
⭐⭐⭐⭐
|
93
|
8
|
Zonky (Air Bank)
|
⭐⭐⭐⭐
|
92
|
8
|
Home Credit
|
⭐⭐⭐⭐
|
92
|
8
|
Komerční banka
|
⭐⭐⭐⭐
|
92
|
11
|
Inbank
|
⭐⭐⭐⭐
|
91
|
12
|
Fio banka
|
⭐⭐⭐
|
89
|
13
|
UniCredit Bank
|
⭐⭐⭐
|
88
|
14
|
Moneta Money Bank
|
⭐⭐⭐
|
86
|
14
|
COFIDIS
|
⭐⭐⭐
|
86
|
14
|
Skip Pay
|
⭐⭐⭐
|
86
|
17
|
ESSOX
|
⭐⭐⭐
|
84
|
17
|
Duofin Finance
|
⭐⭐⭐
|
84
|
19
|
Twisto
|
⭐⭐⭐
|
80
|
20
|
CreditStar
|
⭐⭐⭐
|
77
|
21
|
HELP FINANCIAL
|
⭐⭐
|
74
|
22
|
Provident
|
⭐⭐
|
72
|
23
|
FlexiFin Prime
|
⭐⭐
|
71
|
24
|
O.K.V. Leasing
|
⭐⭐
|
69
|
24
|
Zaplo Finance
|
⭐⭐
|
69
|
26
|
Razdva půjčka (Profi Credit)
|
⭐⭐
|
66
|
26
|
Kimbi (Zaplo Finance)
|
⭐⭐
|
66
|
28
|
TOMMY STACHI
|
⭐⭐
|
65
|
29
|
AvaFin
|
⭐⭐
|
64
|
30
|
Ferratum (Multitude Bank)
|
⭐⭐
|
63
|
31
|
Via SMS
|
⭐⭐
|
62
|
32
|
Movinero
|
⭐⭐
|
61
|
33
|
Simfina
|
⭐
|
50
|
34
|
Emma's Credit
|
44
|
35
|
Tando
|
41
|
36
|
Rerum
|
40
|
36
|
Ofin (CentroFinance)
|
40
Podle analytika Davida Borgese se u některých poskytovatelů nejnižší a nejvyšší úrok liší o desítky p.b. Index proto nově uvádí vedle typických sazeb také ty maximální.
Samostatně autoři porovnávají úvěry, u kterých můžete splacené peníze znovu čerpat, například kreditní karty.
Od 1. února 2027 začne zákon omezovat cenu nových spotřebitelských půjček mimo úvěry na bydlení. Limity pro úrokové stropy budou vycházet vždy z repo sazby České národní banky platné na začátku pololetí. Na půjčky určené k podnikání (poskytnuté tzv. na IČO) se úrokové stropy vztahovat nebudou.
|Půjčka
|Základní cenový strop
|Nad 20 000 Kč nebo se splatností delší než rok
|RPSN max. 48 %
|Do 20 000 Kč se splatností nejvýš rok
|Náklady max. 2000 Kč + 48 % z vypůjčené částky za rok, poměrně podle délky půjčky
Část firem kvůli chystaným stropům spotřebitelské půjčky opouští. Podle Člověka v tísni je přestaly poskytovat Credivo (dříve FlexiFin) a CreditPortal a požádaly o zánik oprávnění.