Nové havarijní pojištění slibuje rychlou likvidaci a výplatu plnění do dvou dnů

Generali Česká pojišťovna představila novou variantu havarijního pojištění s názvem Expres. Název referuje na to, že pojišťovna slibuje rychlé vyřízení likvidace a výplatu pojistného plnění do dvou dnů od prohlídky vozu a zaslání všech potřebných podkladů.





Nové „havarijko“ je určené pro vozidla všech typů a továrních značek, stáří vozu je ale omezeno. Pojistíte s ním jen auta stará od čtyř do dvaceti let.

V případě tohoto produktu pojišťovna bude řešit pojistnou událost vždy rozpočtem. To znamená, že klientům pošle peníze rovnou na účet a ti s nimi mohou pak dělat, co chtějí. Mohou tedy na opravu použít například repasované díly nebo v případě kosmetických škod vůz neopravovat a peníze si nechat. Druhou možností, kterou se pojistné události řeší, je „na fakturu“. Pak je nutné dodat fakturu ze servisu, kterou pojišťovna proplatí. (I pokud ale půjdete cestou rozpočtu, dáte auto do servisu a oprava vyjde dráž, pojišťovna by měla na základě faktury rozdíl doplatit. Zkontroluje před tím ale, jestli je cena přiměřená a zda servis nepoužil předražené díly nebo nebyla předražená cena práce. Obecně se na nová auta doporučuje jít cestou faktury, u těch starších pak rozpočtem.)

Likvidace pojistné události formou rozpočtu byla na trhu silně poptávána i u vozidel, která mají typicky po čtyřech letech již skončenou záruku. Generali Česká pojišťovna proto vyšla vstříc havarijním pojištěním Expres této skupině majitelů vozidel. Novinka přitom nahrazuje původní „havarijní pojištění 6+“, vysvětlil Tomáš Kabele, senior manažer pojištění motorových vozidel v Generali České pojišťovně, podle kterého nová pojistka přináší motoristům výhody, které starší vozidla u staršího produktu dříve využít nemohla. Kromě toho, že se pojistka vztahuje na více typů a značek vozidel, ale také na různé způsoby užití těchto vozů (kromě běžného využití tedy například pojistíte nově i taxi nebo auto v půjčovně).

Pojištění Expres je možné sjednat pouze v allriskové variantě, která automaticky kryje riziko havárie, odcizení, živelních událostí a také vandalismu. Na rozdíl od předchozí verze produktu se nyní vozy pojišťují na jejich aktuální cenu. Havarijně nyní umíme pojistit starší vozidla až do čtyř milionů korun, doplnil Kabele.

K pojištění Expres je také možné sjednat doplňkové pojištění garance ceny, kdy se cena pojištění po sjednání zafixuje na 3 roky a první nehoda nemá vliv na bonus.

Obecně lze u Generali České připojistit také:

asistenci,

poškození všech skel,

střet se zvířetem nebo poškození zvířetem,

nerovnost vozovky,

poškození vozu vandalem či živlem nebo odcizení vozu,

úraz,

poškození či odcizení zavazadel,

odpovědnost cyklisty,

půjčovné,

GAP – pro novější vozy – v případě totální škody kryje rozdíl mezi pořizovací a tržní cenou v době pojistné události.

Klienti také mají na výběr, jakou formou si zvolí spoluúčast. Buď je možné zvolit variantu vyjádřenou procentem a minimální částkou a to od 1 % (min. 1000 Kč) do 30 % (min. 30 000 Kč). Nebo je možné jít cestou fixní částky od 1000 Kč do 30 000 Kč.

Pojištění střetu se zvěří

Nová varianta pojistky se v souvislosti s pojištěním střetu se zvěří územně vztahuje na kontinentální Evropu (ne jen na ČR). Protože podle pojišťovny prošel proměnou i přístup Policie ČR k řešení střetů se zvěří, doporučuje Generali Česká v případě pojistné události na území ČR kontaktovat policii přímo z místa nehody a ta na základě informací vyhodnotí, zda na místo vyšle hlídku a zároveň kontaktuje i myslivecké sdružení.

Pokud policie přijede na místo střetu, dořešíte situaci osobně s ní, vč. dokumentace pro pojišťovnu. Pokud na místo nepřijede, operační důstojník by vás měl instruovat o dalším postupu s odkazem na web policie, kde se umístěný návod, jak si dodatečně vyžádat potvrzení o hlášení. Pro uplatnění pojistné události v takovém případě přivolejte asistenční službu (pokud poškození vozu neumožňuje další bezpečný provoz na komunikaci). Pokud je vůz naopak pojízdný nezapomeňte vše řádně zdokumentovat (celkový pohled i detail na poškození).

V případě srážky se zvěří v zahraničí doporučujeme kontaktovat asistenční službu, která s motoristou projde konkrétní postup s ohledem na specifika v právní úpravě takových případů v dané zemi a důrazem na co nejhladší likvidaci pojistné události i případného asistenčního zásahu, radí Kabele.

Novou pojistku je možné sjednat on-line na webu pojišťovny, na pobočkách a poradenských místech, telefonicky na klientské lince, v aplikaci Moje Generali a u externích partnerů. Za sjednání online klienti získají 20% slevu z pojistného.