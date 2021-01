Nové cestovní pojištění od Pojišťovny VZP kryje koronavirus. I v rizikových zemích

Pojišťovna VZP (PVZP) začala prodávat nové cestovní pojištění sloužící ke krytí rizik v případě nákazy covidem-19 v průběhu cesty do zahraničí a eventuální karantény kdekoliv na světě, a to i v případě rizikových zemí. Naše pojištění platí i v nedoporučených státech, a to i přesto, že byly označené jako rizikové již v okamžiku, kdy klient vycestoval, doplňuje Jiří Ševčík, produktový manažer cestovního pojištění PVZP.

V případě, že uvíznete kvůli karanténě v zahraničí, hradí pojištění ubytování, stravu a potřebné léky až do výše limitu pro léčebné výlohy. Je ale třeba, abyste nutnost karantény, z důvodu onemocnění covid-19 doložili lékařským potvrzením. Součástí pojištění je také financování cesty domů, v případě, že se vám nepodaří vrátit se zpět do ČR v původně plánovaném termínu.

Podmínky a výše pojistného plnění se v rámci Evropy odvíjí od cestovní mapy (semaforu), který je pravidelně aktualizován na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR (MZČR) a označuje jednotlivé země zelenou, oranžovou a červenou barvou podle stupně rizika nákazy. Přitom standardní cestovní pojištění a úhrada léčebných výloh spojených s covidem-19 platí jen u zeleně (bez rizika) a oranžově (střední riziko) označených zemí.

V zemích přiřazených k červené barvě (těch je v současné chvíli v Evopě naprostá většina) nebo u těch, kam MZČR cestovat nedoporučuje, platí úhrada výloh spojených s covidem-19 v prokazatelně nezbytném vycestování, například kvůli služební cestě, zahraničnímu studiu případně rodinným důvodům. U mimoevropských destinací se PVZP taktéž řídí oficiálními doporučeními MZČR.

K pojištění si lze sjednat i pojištění stornovacích poplatků, které vám může pomoci v situaci, kdy máte nařízenou karanténu, ale netrpíte žádnými příznaky onemocnění. V takovém případě jsou z pojištění hrazeny všechny náklady až do výše 80 % ze sjednané částky pro pojištění stornovacích poplatků.