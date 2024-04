Nová zelená úsporám by do budoucna měla jít čerpat i na dřevostavbu

Autor: Hájková s využitím DALL-E

Program Nová zelená úsporám (NZÚ) by do budoucna mohl dotacemi podporovat i výstavbu energeticky úsporných (pasivních) dřevostaveb. Na Festivalu architektury to řekl ministr životního prostředí Petr Hladík.





Podle Ministerstva životního prostředí je dřevo materiálem budoucnosti. Ukládá v sobě dlouho uhlík a stavby ze dřeva tak pomáhají snížit uhlíkovou stopu. Dřevostavby navíc vydrží i sto let a jejich výstavba je rychlá, vysvětluje Veronika Krejčí z tiskového oddělení.





Rádi bychom zvýhodnili nové energeticky úsporné dřevostavby – rodinné a bytové domy v rámci připravovaného redesignu našeho nejúspěšnějšího programu Nová zelená úsporám. Předpokládáme, že by změny měly začít platit od ledna příštího roku, upřesnil také ministr Hladík s tím, že veřejné budovy, u kterých zároveň plánuje usnadnit povolovací proces, by pak mohly být podpořeny z Modernizačního fondu nebo z výnosů z emisních povolenek. I pro ně má ale platit, že budou muset dosáhnout stejné úrovně provozní energetické náročnosti.

Dřevo je spolehlivým materiálem a svými vlastnostmi a životností se vyrovná klasickým zděným nebo betonovým konstrukcím. Dopady na životní prostředí jsou navíc několikanásobně nižší. V budoucnu budou běžné dřevostavby i pro veřejné služby a velmi pravděpodobně také pro průmysl, myslí si ředitelka Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) Lenka Trandová, která zmínila, že například ve Finsku už nyní stojí několik veřejných budov ze dřeva.