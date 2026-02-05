Měšec.cz  »  Nová vychytávka napoví, jestli máte soukromé dluhy a jaké dluhové poradny můžete bezpečně využít

Nová vychytávka napoví, jestli máte soukromé dluhy a jaké dluhové poradny můžete bezpečně využít

Gabriela Hájková
Včera
peníze, finance, čas, exekuce, dluhy Autor: Depositphotos

Web Nedlužím státu nově obsahuje i sekci o soukromých dluzích. Portál, který původně pomáhal zájemcům zjistit, zda nemají dluh u nějaké ze státních institucí, nově umí poradit i lidem se soukromými dluhy, tedy např. se závazky vůči bankám, nebankovním poskytovatelům, operátorům, dodavatelům energií a dalším věřitelům.

Uživatelé webu v nové sekci najdou, jaké rejstříky a registry by měli zkontrolovat. Nasměruje je zároveň i na seriózní dluhovou poradnu, se kterou by mohli začít svou situaci řešit, aby neskončili v exekuci.

S rostoucími dluhy lidé často ztrácejí přehled o své situaci. Když si pak chtějí ověřit, jak na tom skutečně jsou, často jim chybí potřebné dokumenty nebo se nevyznají v záplavě informací, vysvětluje důvody, které za novinkou stojí zpráva organizace Institut prevence a řešení předlužení. Ta portál provozuje a obecně se snaží v oblasti dluhů o osvětovou činnost, například i na školách.

Setkáváme se s tím, že lidé s dluhy často netuší, kde začít. Naši klienti například nevědí o možnosti ověřeného výpisu z Centrální evidence exekucí přes CzechPoint. Oproti klasickému výpisu přitom stojí pouhých 75 až 100 Kč a obsahuje vedle informací o exekucích také jména věřitelů i výši dluhů, upozornila dluhová poradkyně a právnička Institutu Petra Lomozová, podle které je při jeho pořizování důležité pracovníka pošty upozornit, že žádáte „zvýhodněný výpis se jmény věřitelů.“ Podrobný návod včetně žádosti a ukázky výpisu najdete právě na webu Nedlužím státu.

Dalším krokem by podle ní mělo být zmapování dalších případných závazků pomocí registrů shromažďujících údaje, které mezi sebou sdílejí banky, poskytovatelé úvěrů a někteří dodavatelé služeb (např. operátoři nebo dodavatelé energií apod.).

Potom je podle Lomozové zásadní vyhledat pomoc ověřených dluhových poraden. Web pamatuje i na ty, kteří chtějí s dluhy pomoci svým blízkým a nabízí manuál, jak s radami, jak to udělat.

Institut prevence a řešení předlužení nedávno také upozornil prostřednictvím své Studie Moderní lichva v praxi na nové praktiky subjektů, které se snaží vzbudit dojem, že pomáhají spotřebitelům s dluhy. Místo toho je však nutí do jednání, kvůli kterému mohou přijít o vlastní bydlení.

Pozor na moderní lichváře. Nabízí rychlé oddlužení a přitom vás připraví o bydlení Přečtěte si také:

Pozor na moderní lichváře. Nabízí rychlé oddlužení a přitom vás připraví o bydlení

