Nová pravidla zvyšovaní penzí seniorů nad 85 let. Díky změně jim vznikne nárok na doplatek

Seniorům, kteří oslaví 85. narozeniny, se automaticky zvedá procentní výměra starobní penze o 1000 Kč. Od 1. července jim přitom doplatek náleží už od 1. dne měsíce, ve kterém mají narozeniny. Co to znamená v praxi?





Pan Novák dostává důchod ke 14. dni v měsíci. Letos 5. července mu bude 85. V červenci mu tedy Česká správa sociálního zabezpečení vyplatí:

zvýšenou procentní výměru důchodu o 1000 Kč od 14. července,

doplatek poměrné části navýšení procentní výměry o 1000 Kč za období od 1. do 13. července,

od srpna už bude dostávat zvýšený důchod každý měsíc (bez dalšího doplatku).

Penzistům nad 85 let – především, pokud mají výplatní termín blíže k polovičce měsíce – tedy ČSSZ v měsíci, kdy mají narozeniny, přilepší ještě prostřednictvím doplatku poměrné části procentní výměry. Ten bude ČSSZ vyplácet od prvního dne „narozeninového“ měsíce do dne, který předchází výplatnímu dnu vašeho důchodu. Dosud zvýšení důchodu o 1000 Kč náleželo až ode dne splatnosti důchodu v měsíci, v němž důchodce dosáhl 85 let.

Výše doplatku se tedy bude odvíjet od toho, kdy vám chodí důchod. Část výplatních termínů penzí se přitom letos v dubnu přesouvala do první polovičky měsíce, další posun pro zasílání výplat důchodů do zařízení sociálních služeb – z 15. na 12. den v měsíci – je pak naplánovaný na tento měsíc.

Doplatek vám ČSSZ pošle automaticky – stejným způsobem, jakým si necháváte vyplácet důchod, tedy například na účet či poštou.