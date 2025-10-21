Měšec.cz  »  Nová podpora pro maminky. Návštěvy porodní asistentky během šestinedělí automaticky proplatí stát

Nová podpora pro maminky. Návštěvy porodní asistentky během šestinedělí automaticky proplatí stát

Monika Veselíková
21. 10. 2025
Porod, porod doma, matka, rodička, dítě, novorozenec Autor: Depositphotos

Od 1. ledna 2026 budou mít všechny ženy po porodu nárok na 3 návštěvy porodní asistentky v domácnosti, plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Tato změna zásadně posiluje péči o ženy po porodu. Umožní jim získat odbornou podporu přímo v domácím prostředí a zajistí skutečnou kontinuitu mezi péčí v porodnici a následnou péčí, komentuje zavedení novinky ministr zdravotnictví Vlastimil Válek

Tři žádanky na využití hrazené návštěvy porodní asistentky budu maminky od Nového roku dostávat při propuštění z porodnice. Porodní asistentku pak bude třeba pozvat v průběhu šestinedělí.

Podle senátora a přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky LF OU a FN Ostrava Ondřeje Šimetky, který změnu inicioval, jsou první dny po porodu naprosto klíčové pro zdraví matky i dítěte. V domácím prostředí pak mohou porodní asistentky nabídnout skutečně individuální podporu, ale také včas rozpoznat případné komplikace. Tato péče vede k prevenci fyzických i psychických potíží a zvýšení podpory kojení, a v konečném důsledku půjde o opatření, které může vést ke zvýšení porodnosti, věří Šimetka.

Ženy, které nebudou mít o služby porodní asistentky zájem, nemusí žádanky využít. Zdravotní pojišťovny nyní musí zajistit síť smluvních porodních asistentek tak, aby byla péče dostupná všem ženám bez ohledu na region.

Odstranění této bariéry je zásadním krokem vpřed. Velmi ceníme jasný postoj ministra zdravotnictví, že poporodní péče je důležitá a pro pacientky je žádoucí ze strany pojišťoven uzavírat více smluv s porodními asistentkami. Jen díky tomu se poporodní péče dostane ke všem ženám, doplnila Magdaléna Ezrová, prezidentka Unie porodních asistentek (UNIPA).

