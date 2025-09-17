Měšec.cz  »  Nová platforma Aspire 11 spotřebitelům nabídne investice do firem, které se neobchodují na burze

Nová platforma Aspire 11 spotřebitelům nabídne investice do firem, které se neobchodují na burze

Gabriela Hájková
Dnes
Menší investoři budou moci nově prostřednictvím platformy Aspire 11 dosáhnout na privátní neveřejné trhy, které jsou rizikovější a méně likvidní než tradiční veřejné trhy a také na investiční nabídky, které byly dosud přístupné jen bohatým zájemcům. Za novou platformou stojí investor Pavel Mucha a Petr Borkovec se skupinou Partners.

Investiční platforma Aspire11 bude zhodnocovat prostředky ve venture kapitálových fondech i prostřednictvím přímých investic do firem, které nejsou obchodované na burze. Privátní trhy umějí přinést dlouhodobě vyšší výnos, než je průměrný výnos dosažitelný na akciových trzích. Proto jsou nejlepším investičním nástrojem především pro dlouhodobé penzijní peníze, myslí si Petr Borkovec, spoluzakladatel skupiny Partners.

Aspire 11 bude začínat s fondem v objemu 500 mil. eur (přibližně 12,5 mld. Kč), které přes ni během pěti let má proinvestovat penzijní společnost Rentea a investiční společnost Partners Invest. 

Dva způsoby, jak zde investovat

Alternativní fondy umožnila v rámci důchodového spoření legislativa teprve nedávno. Investorům nabízí rizikovější aktiva (např. komodity, kryptoměny, nemovitosti, private equity apod.) s možným vyšším výnosem.

Zájemci o investování do Aspire 11 budou mít dvě možnosti, jak to přes Partners udělat. Ta první nabízí cestu doplňkového penzijního spoření od společnosti Rentea, která nabídne Aspire 11 v rámci Alternativního účastnického fondu, který odhaduje, že by mohl nabídnout dlouhodobý výnos kolem 12 %. 
Vznik alternativních účastnických fondů v penzijním spoření otevřelo cestu k nejlepším správcům a top investičním příležitostem v private equity, venture debt, venture capital, nemovitostech, komoditách, energetické i dopravní infrastruktuře a dalších netradičních zdrojích určených dosud jen pro nejbohatší investory. V následujících třech letech budeme investovat na privátních trzích minimálně 20 miliard korun dlouhodobých penzijních prostředků, popsal plány Borkovec. 

Do budoucna se investorům otevře i druhá cesta prostřednictvím fondů kvalifikovaných investorů s investiční společností Partners Invest. Tento způsob ale přístupný pouze některým, protože minimální výše investice bude 1 mil. Kč. Očekávané dlouhodobé zhodnocení by se podle Borkovce mohlo pohybovat kolem 12 až 14 % ročně.

