Nová pamětní mince České národní banky připomíná skladatele Bedřicha Smetanu

Nová pamětní mince České národní banky (ČNB) připomíná slavného hudebního skladatele Bedřicha Smetanu. Centrální banka ji vydala k nadcházejícímu 200. výročí jeho narození.





Sběratelskou minci o nominální hodnotě 200 Kč navrhl medailér Jiří Hanuš. Na lícní stranu umístil do panoramatu Prahy a Hradčan nápis „Má vlast“, na rubovou pak portrét Bedřicha Smetany.





Letos je Rok české hudby. A 2. března uplyne 200 let od doby, co se v Litomyšli narodil Bedřich Smetana. Pamětní minci věnovanou tomuto hudebnímu skladateli jsme proto s úctou k tradicím a respektem k moderně pojaté historické architektuře představili právě v tomto východočeském městě, okomentoval vydání letošní druhé pamětní mince guvernér ČNB Aleš Michl.

Pamětní mince s motivem Bedřicha Smetany vyjde v celkovém nákladu 21 500 kusů, přičemž v běžné kvalitě vydá 7700 mincí a ve špičkové kvalitě (vysoce leštěné mincovní pole a matovaný reliéf) pak 13 800 kusů. Mince, kterou Česká mincovna vyrobila ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi, má průměr 31 milimetrů a hmotnost 13 gramů.

Letos by měla ČNB podle emisního plánu vydat ještě další dvě pamětní stříbrné dvousetkoruny. Jedna z nich připomene 350 let od úmrtí malíře Karla Škréty a druhá bude vydána k výročí 400 let od vydání Komenského mapy Moravy. V březnu se také otevře tematický cyklus Instituce České republiky, první dvě mince této edice v nominální hodnotě 100 Kč ponesou motivy Nejvyššího státního zastupitelství a Bezpečnostní informační služby, doplnila Štěpánka Filipová, mluvčí centrální banky s tím, že letos plánuje ČNB vydat také dvě zlaté mince s tematikou měst Olomouc a Moravská Třebová a pamětní stříbrnou minci z řady Slavné dopravní prostředky s motivem tramvaje T3.