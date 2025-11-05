Nová investiční platforma slibuje jednoduché a dostupné investování, účtuje jeden poplatek

Češi ve větší míře objevují investování. Podle průzkumu společnosti Confess začala velká část (38 %) oslovených respondentů investovat až v posledních 3–5 letech s tím, že pro více než polovinu z dotázaných (58 %) ve věku 18 – 55 let je motivací získání dodatečného příjmu k důchodu. Skoro tři čtvrtiny dotázaných, kteří už nyní investují, peníze do různých instrumentů vkládají pravidelně každý měsíc. Částka se u více než třetiny z nich pohybuje mezi jedním až třemi tisíci korunami.
Průzkum byl zpracován pro novou investiční platformu Investona. Jde o marketingovou značku společnosti Czech Asset Investments, která vznikla transformací společnosti Colosseum a která chce na trhu nabídnout jednoduché a dostupné investování širší veřejnosti.
Pod značkou Investona jsou k dispozici tři investiční programy s různou úrovní rizika a odlišným složením investičních instrumentů:
- Investona 2: konzervativní (akcie 40 %, nemovitosti 30 %, dluhopisy 20 %, zlato 10 %),
- Investona 3: vyvážený (akcie 60 %, nemovitosti 20 %, dluhopisy 10 %, zlato 10 %),
- Investona 4: růstový (akcie 76 %, nemovitosti 15 %, zlato 7 %, kryptoměny 2 %).
Dále je možné investovat i do ETF a akcií (včetně možnosti frakčního obchodování a reinvestice dividend). Investiční programy, akcie a ETF je možné kombinovat prostřednictvím služby „Vlastní portfolio s autopilotem“, která má zjednodušit pravidelné investování, automaticky rozložit vklady a rebalancovat. Investovat je možné od 100 Kč měsíčně s tím, že platforma účtuje za služby pouze jeden poplatek ve výši 0,99 % p. a. z celkové hodnoty investic.
Součástí investičního účtu je „Peněženka“, kde se dají spravovat volné finančních prostředky, vklady, výběry a je tu k dispozici také přehled transakcí. Do všech produktů Investony je možné investovat i v režimu Dlouhodobého investičního produktu (DIP).
Platforma umožňuje investice přes mobilní aplikaci, která má provést uživatele celým procesem od prvního vkladu až po správu portfolia, včetně vizualizací. Klienti tu najdou také kontakt na finančního poradce, nebo je možné se propojit přes zákaznickou podporu.
Průzkum byl realizován v létě 2025 na vzorku n=1025, přičemž se jednalo o skupinu lidí ve věku 18–55 let, kteří mají příjem nad 20 tisíc Kč a nebrání se tomu zhodnocovat volné prostředky.