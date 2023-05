NN připíše novým klietům pod 18 let na založené penzijko bonus 1000 Kč

Autor: Shutterstock

NN Penzijní společnost spustila možnost online sjednání doplňkového penzijního spoření pro děti a mladé lidi do 18 let. Založit dítěti penzijko můžete jako rodič vy, smlouva i úspory ale budou v tomto případě psané na dítě. V případě online sjednání je pro ověření využita vaše bankovní identita. Při zakládání je nutné mít po ruce vyfocený nebo oskenovaný rodný list dítěte.





Nyní také do začátku na toto spoření nových klientů mladších 18 let penzijní společnost připíše bonus ve výši 1000 Kč. Podmínkou je, abyste sem posílali každý měsíc minimálně 300 Kč. Akce trvá do 31. prosince 2023.