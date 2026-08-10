NN Group zvýšila čistý zisk o 172,5 %. Rostl i nový obchod

Finanční skupina NN Group v prvním pololetí zvýšila provozní výsledek i tvorbu kapitálu. Výrazně vzrostl také čistý výsledek hospodaření a hodnota nového obchodu.
NN Group, do které patří také česká NN Životní pojišťovna a NN Penzijní společnost, vykázala za první polovinu letošního roku čistý výsledek 1,066 mld. EUR. O rok dříve činil 391 mil. EUR, meziročně tak vzrostl o 172,5 %. Provozní výsledek se zvýšil o 4,4 % na 1,507 mld. EUR.
Hodnota nově uzavřeného obchodu vzrostla o 16,1 % na 275 mil. EUR. K růstu přispělo hlavně evropské pojišťovnictví a penzijní transakce v Nizozemsku. Aktiva v oblasti penzijních služeb, která skupina spravuje napříč Evropou, poprvé překročila 50 mld. EUR.
NN Group zároveň zvýšila průběžnou dividendu za rok 2026 o 12 % na 1,55 EUR na akcii.
Skupina NN působí v 11 zemích, vedle životního pojištění, spoření na penzi a investičního managementu poskytuje také bankovní a další finanční služby. V Česku funguje již 34 let NN Životní pojišťovna. NN Penzijní společnost vznikla transformací ING Penzijního fondu. Ten pod názvem Průmyslový penzijní fond zahájil svou činnost na českém trhu již v roce 1995.