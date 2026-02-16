NN Group za rok 2025 posílila kapitál, navrhuje vyšší dividendu a zvýší odkup akcií

Skupina NN Group za rok 2025 překonala své cíle v tvorbě kapitálu i volné hotovosti. Akcionářům chce vyplatit dividendu 3,88 EUR na akcii a navýšit roční zpětný odkup akcií na 350 mil. EUR.
NN Group zveřejnila hospodářské výsledky za rok 2025. Provozní tvorba kapitálu (OCG), kterou skupina označuje za klíčový ukazatel výkonnosti, meziročně vzrostla o 9 % na 2,1 mld. EUR. Tím firma překonala svůj cíl pro rok 2025 ve výši 1,9 mld. EUR.
Volný cashflow se zvýšil o 7 % na 1,62 mld. EUR a podle společnosti mírně předstihl plánovaných 1,6 mld. EUR. Kapitálovou pozici podpořily také tržní podmínky – ukazatel kapitálové přiměřenosti Solvency II, který používá evropská regulace pro posuzování finanční stability pojišťoven, na konci roku dosáhl 220 %, zatímco o rok dříve činil 194 %.
Provozní výsledek skupiny vzrostl o 17 % na 3,002 mld. EUR. Čistý výsledek však meziročně klesl na 1,188 mld. EUR (v roce 2024 byl 1,583 mld. EUR).
Skupina současně oznámila, že kvůli silné obchodní výkonnosti a kapitálové přiměřenosti navýší kapitálové výnosy pro akcionáře o dalších 100 mil. EUR nad rámec dividendové politiky. Polovina má jít do dividendy a polovina do programu zpětného odkupu akcií.
Celková dividenda za rok 2025 má podle návrhu činit 3,88 EUR na akcii, což je meziročně o 13 % více. Roční program zpětného odkupu akcií se zvýší o 50 mil. EUR na 350 mil. EUR.
Skupina NN působí v 11 zemích, vedle životního pojištění, spoření na penzi a investičního managementu poskytuje také bankovní a další finanční služby. V Česku funguje již 34 let NN Životní pojišťovna. NN Penzijní společnost vznikla transformací ING Penzijního fondu. Ten pod názvem Průmyslový penzijní fond zahájil svou činnost na českém trhu již v roce 1995.