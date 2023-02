Češi se učí investovat. Peníze vložené do fondů překročily hranici 1 bilionu Kč

Autor: Depositphotos

Investice do fondů v České republice dosáhly v roce 2022 hodnoty 1,103 bilionu Kč. Jde o peníze, které lidé nebo společnosti vložili do do investičních fondů kolektivního investování a fondů kvalifikovaných investorů.





Do fondů kolektivního investování v ČR lidé vložili o 44 mld. Kč více, než v roce 2021. Celkový objem aktiv tak činí 751,55 mld Kč. Meziročně tak lidé investovali více o 6 %.





Nejvíce nových investic plyne do fondů dluhopisových a peněžního trhu, ale také akciových a nemovitostních fondů. Naopak, úbytek zaznamenaly strukturované a smíšené fondy, říká Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT).

Investice do fondu kvalifikovaných investorů narostly v roce 2022 na 351 mld. Kč

Rok 2022 byl obdobím, kdy většina tříd aktiv poklesla a kdy perfektně nezafungovala diverzifikace. Domácnosti však přesto velmi správně pokračovaly v investicích a aspoň částečně mírnily pokles reálné kupní síly úspor vlivem inflace. Díky růstu úrokových sazeb se konečně i konzervativní investoři dostali do komfortní pozice s výnosy do splatnosti kolem 6 %. Podobnou situaci jsme zde neměli několik let. I proto očekáváme, že tento faktor bude dále podporovat příliv nových prostředků do podílových fondů, uvádí předseda AKAT Martin Řezáč.

Celkový objem investic, které lidé svěřili jak českým, tak i zahraničním správcům aktiv, dosáhl 1,91 bilionu Kč, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 79 mld. Kč.