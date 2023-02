NEY spořitelní družstvo nabídne spoření se sazbou až 10,8 % p.a. Má dvě podmínky

NEY spořitelní družstvo nabídne od 15. února 2023 garantované zhodnocení až 10,8 % ročně na novém typu termínovaného vkladu NEY duální vklad. Můžete si ho otevřít na dobu 1 roku, minimální výše vkladu je 100 000 Kč. Podmínkou však je, jako u ostatních spořicích produktů NEY, členský vklad.





Základní členský vklad je 1000 Kč a je vratný. Na vklad se uplatní tzv. „pravidlo 1:10“, tzn. že při spoření ve výši 1 mil. Kč musíte vložit dalších 100 000 Kč do základního kapitálu družstva. Tento vklad však není úročený ani pojištěný.





Úroková sazba u NEY duálního vkladu se ale odvíjí od procentuální výše dalšího členského vkladu (DČV). To znamená, že kromě základního členského vkladu musíte do družstva vložit ještě další vklad, a to v několika možných výších, které se vztahují k samotnému termínovanému vkladu:

Úrokové sazby NEY duálního vkladu Další členský vklad 20 % 30 % 40 % 50 % Roční úroková sazba termínovaného vkladu 7,80 % 8,80 9,80 10,80

DČV také není ze zákona pojištěn v Garančním systému finančního trhu. Pokud by došlo k úpadku spořitelního družstva, na vrácení peněz byste měli nárok až po splacení všech ostatních podřízených i nepodřízených pohledávek za družstvem. DČV se však zhodnocuje, výše zhodnocení je však závislá na výsledcích hospodaření spořitelního družstva.

Příklad:

Na termínovaný vklad vložíte 200 000 Kč. Jako základní členský vklad musíte vložit 20 000 Kč a jako DČV je nutné vložit dalších 100 000 Kč. Celkem Jste tedy vložili do družstva 320 000 Kč, přičemž se vám úročí jen 200 tisíc. V případě takto úročené částky bude výnos 21 600 Kč, z čehož čistý výnos pro vás bude 18 360 Kč.

Tento typ termínovaného vkladu nabízí spořitelní družstvo v limitovaném množství a mohou si ho založit fyzické i právnické osoby.