NEY spořitelní družstvo dá ke spoření mobilní telefon. Jaké má podmínky?

Autor: Redakce

NEY spořitelní družstvo dá od 1. května 2023 ke každému nově založenému termínovanému vkladu NEY duální vklad jako odměnu chytrý mobilní telefon značky Samsung nebo Xiaomi. Spořitelní družstvo je připraveno i na variantu, že některý z klientů upřednostní raději tlačítkový telefon. Kampaň bude probíhat do konce května tohoto roku.





NEY duální vklad má roční garantované zhodnocení až 10,8 %. Můžete si ho sjednat na dobu 1 roku, minimální výše vkladu je 100 tisíc Kč. Jako u všech jiných spořicích produktů družstva je podmínkou členský vklad.





Základní členský vklad je 1000 Kč. Na vklad se uplatní tzv. „pravidlo 1:10“, tzn. že při spoření ve výši 1 mil. Kč musíte vložit dalších 100 000 Kč do základního kapitálu družstva. Tento vklad však není úročený ani pojištěný.

Úroková sazba u NEY duálního vkladu se ale odvíjí od procentuální výše dalšího členského vkladu (DČV). To znamená, že kromě základního členského vkladu musíte do družstva vložit ještě další vklad, a to v několika možných výších, které se vztahují k samotnému termínovanému vkladu.

Úrokové sazby NEY duálního vkladu Další členský vklad 20 % 30 % 40 % 50 % Roční úroková sazba termínovaného vkladu 7,80 % 8,80 9,80 10,80

DČV ale nepodléhá zákonnému pojištění vkladů v Garančním systému finančního trhu. Pokud by došlo k úpadku družstva, měli byste nárok na vrácení peněz až po výplatě všech podřízených i nepodřízených pohledávek za družstvem.

I DČV se zhodnocuje, ale výše zhodnocení je závislá na výsledcích hospodaření družstva.