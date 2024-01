Nevíte si rady se změnami u daně z nemovitostí? Můžete si o radu zavolat na infolinku

Pravidla u daně z nemovitých věcí prošla k začátku letošního roku řadou změn. Finanční úřady proto pro poplatníky spouští ve všech krajích specializované infolinky k dani z nemovitých věcí, na které budou moci získat radu od odborníků.





Linky budou po celý leden v provozu od pondělí do čtvrtka od 8 do 17 hod. a v pátek od 8 do 14 hod.





Prodloužené úřední hodiny budou platit od 22. ledna do 2. února, a to od pondělí do čtvrtka v čase od 8 do 17 hod. a v pátek od 8 do 14 hod. na všech územních pracovištích.

Naši specialisté také v průběhu ledna vyrazí na 459 naplánovaných výjezdů do obcí, kde občanům pomohou s vyplněním a odevzdáním daňového přiznání. Poslední dva lednové týdny budou prodlouženy úřední hodiny na všech finančních úřadech, informovala ředitelka finanční správy Simona Hornochová, podle které letos kvůli legislativním novinkám vznikne nově povinnost podat daňové přiznání zhruba sto tisícům stávajících poplatníků.

Důvodem je například zavedení pravidla danění některých nemovitostí podle zápisu v katastru, když doposud se danily podle skutečného využívání. Zpozornět by měli i majitelé garáží, stavebních pozemků nebo uživatelé nemovitostí ve vlastnictví státu. Řada z nich bude muset kvůli legislativním změnám podat daňové přiznání, ačkoli v předchozích letech nemuseli.

Řádný termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí připadne letos na středu 31. ledna 2024. Daň je nutné uhradit do konce května, popřípadě i ve druhé splátce do konce listopadu, pokud daňová povinnost přesáhne 5000 Kč.

Konkrétní linky a data výjezdů pro jednotlivé kraje najdete na webu Finanční správy.

Pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí můžte využít nové služby předvyplnění daňového přiznání údaji z finančního úřadu a katastru nemovitostí v daňové informační schránce (DIS+) na portálu MOJE daně. Odtud můžete přiznání také rovnou odeslat.