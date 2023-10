Nevíte, jak zhodnotit peníze? Přinášíme žebříček, do čeho Češi investují nejvíc

Autor: Shutterstock

Chcete investovat, ale nevíte do čeho? Inspirovat se můžete žebříčkem, který vytvořil retailový obchodník s cennými papíry Patria Finance. Najdete v něm top investice Čechů a Češek, který je postavený na datech více než 50 tisíc klientů za třetí kvartál letošního roku.





Pražská burza: ČEZ, banky a nováček trhu START mmcité

Nejobchodovanějším titulem mezi klienty Patria Finance na pražské burze je Energetika ČEZ. Akcie dané společnosti se během letoška přehouply přes hranici 1200 Kč za kus a to hlavně kvůli rekordním hospodářským výsledkům, které podpořily vysoké ceny elektřiny. Oblíbenosti přidala i rekordní dividenda.





Z hlediska aktivity tuzemských investorů je ČEZ následován akciemi Komerční banky, skupiny Erste a Moneta Money Bank. Na pátém místě je pak civilně zbrojařský titul COLT CZ a následuje skupina Kofola a Philip Morris ČR.

Mezi nejvíce obchodované tituly se prosadila i letošní první veřejná nabídka akcií společnosti mmcité na trhu START pražské burzy. Zájem byl tak velký, že emise byla přeupsána o více jak 128 %.

Od začátku letošního roku dosáhl index pražské burzy PX-TR, který zohledňuje výplaty dividend, zhodnocení o 22 %. Svou výkonností za uplynulá tři čtvrtletí se domácí burzovní index řadí k nejvýkonnějším v rámci starého kontinentu a s rezervou překonává letos i širší zámořský akciový index S&P 500, okomentoval vývoj indexu akciový analytik Patria Finance Michal Le a potvrdil, že tahounem pražského burzovní indexu jsou letos hlavně akcie společnosti ČEZ s celkovým výnosem (kapitálové zhodnocení + dividendový výnos) skoro 50 %. I přes výrazné zhodnocení od začátku roku se domníváme, že cena akcií ČEZ stále plně neodráží střednědobý ziskový potenciál společnosti. Na krátkodobém horizontu budou ale akcie ČEZ ovlivněny potenciálními kroky vlády ať už v případě rozhodnutí o zrušení či ponechání daně z mimořádných zisků po roce 2023 nebo představení potenciální restrukturalizace společnosti, dodal Le s tím, že i u oblíbených bankovních titulů z jeho pohledu platí, že výnosový potenciál těchto akcií ještě nebyl vyčerpán.

Spojené státy: Apple, Tesla, Microsoft a Nvidia

Americké akcie vládnou investicím klientů Patria Finance s podílem kolem 60 %. Nejobchodovanější americké akciové tituly jsou složené z technologických jmen. Dominuje Apple následovaný společností Tesla a Microsoft. Čelní trojice je následována AT&T a společností Nvidia, čipařskou ikonou a lídrem na poli umělé inteligence (AI). Na čelním pozicích nechybí Meta, Amazon či Bank of America, přičemž společnosti Microsoft a Amazon jsou na seznamu dlouhodobých investičních tipů analytiků Patria Finance.

Z pohledu v Patrii nejvíce obchodovaných amerických titulů je stále znát vliv horečky kolem AI, která je de facto jedinou letošní oporou trhů, zato ovšem pořádnou. Zároveň se povětšinou jedná o největší a nejlikvidnější emise na amerických a tedy i světových burzách, zájem investorů je tudíž nasnadě. Z této množiny vybočuje Bank of America, u níž je lákadlem zejména hluboká korekce z jara, kdy měl problémy americký bankovní sektor, vysvětlil seniorní analytik Patria Finance a tvůrce Dlouhodobých investičních tipů v Patrii Branislav Soták. Doplnil také, že u AT&T se nejspíš naplno projevuje obecně konzervativnější povaha českého retailového investora, který se často spokojí s vidinou dobrého dividendového výnosu. Vývoj na akciích AT&T ovšem na druhou stranu ukazuje, že pouze dividendové lákadlo někdy nestačí, myslí si Soták.

Evropa: Volkswagen, Orlen, Deutsche Telekom a Vodafone nebo Bayer

Při srovnání evropských titulů z části vládnou emise, které jsou duálně obchodovány na pražské a některé z evropských burz (zejména burza ve Vídni). Jde o tituly bankovní skupiny Erste, společnosti Photon Energy nebo pojišťovací skupiny VIG.

Z pohledu ryze zahraničních evropských titulů jde o banky, automobilky nebo telekomunikace v čele s automobilkou Volkswagen, ropnou skupinou Orlen a telekomunikační společností Deutsche Telekom. Následuje Bayer a Vodafone. Řádově 15 % investic českých klientů Patria Finance míří do titulů v německém indexu DAX.

Top pozice v Evropě znovu potvrzují, že čeští investoři vyhledávají i na evropských trzích témata, která jsou jim nějakým způsobem blízká. Nejde jen o Německo, platí to i ze sektorového pohledu. Evropské banky nebo automobilky bychom mohli zařadit spíše mezi hodnotové sektory, v případě bank s přímou expozicí vůči rostoucím úrokovým sazbám, myslí si Soták, podle kterého energetická krize přitahuje zájem i do energetického sektoru a pak mimořádné regionální události (válka na Ukrajině) podle něj pravděpodobně stojí za neobvyklými objemy třeba na titulu společnosti Orlen nebo Raiffeisen Bank.

Žebříček nejobchodovatelnějších akcií Autor: Patria Finance, a.s.

ETF: Vládnou investice do amerických indexů S&P 500 a Nasdaq

ETF je zkratka pro fondy obchodované na burze. Instrument se snaží co nejpřesněji sledovat výkonnost určitého indexu.

Desítkám tisíc otevřených pozic klientů Patria Finance do burzovně obchodovaných fondů ETF zase vévodí klíčové americké akciové indexy. ETF mohou klienti nakupovat individuálně jako celé kusy nebo prostřednictvím pravidelných investic, kde broker nabízí investici do vybraných ETF díky frakčnímu obchodování už od 500 Kč. Právě na investicích do ETF je také založena služba automatického investování od Patria Finance s názvem indigo.

V bilanci letošního třetího kvartálu vedou investice skrze ETF do klíčových amerických akciových indexů S&P 500 a Nasdaq, následovány investicí do ETF globálního akciového indexu MSCI World a investicí do indexu rozvíjejících se trhů MSCI Emerging Markets. Pátou příčku obsazuje investice do titulů v německém akciovém indexu DAX. Na čelní příčky se pozvolna posouvá i zájem o ETF, která odrážejí ESG (udržitelné obchodní strategie).