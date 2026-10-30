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Netflix bez platební karty. V Polsku už předplatné automaticky strhává z bankovního účtu

Dalibor Z. Chvátal
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Co sledovat na Netflixu? 5 top hitů a očekávané novinky Autor: Lenka Vojtechová/Cnews (s využitím ChatGPT)
Co sledovat na Netflixu? 5 top hitů a očekávané novinky
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Streamovací služba Netflix začala v Polsku podporovat automatické platby (u nás známé jako inkaso) prostřednictvím tamního platebního systému BLIK. Předplatné tak lze platit přímo z bankovního účtu bez platební karty. O novince ve středu 28. 10. 2026 informoval provozovatel systému BLIK.

Při aktivaci služby zákazník udělí souhlas s opakovanými platbami ve své bankovní aplikaci. Následně už Netflix automaticky inkasuje předplatné podle nastaveného fakturačního období a nic se už poté nepotvrzuje. Je to stejný princip, jako povolení inkasní platby z účtu, jak v Česku známe, s tím rozdílem, že jde o platebního zprostředkovatele Blik.

Souhlas s inkasem lze kdykoli odvolat přímo v bankovní aplikaci. Tím se sice zastaví platby, ale předplatné dál trvá a je potřeba jej řešit přímo s Netflixem.

Novinka přichází v době rychlého rozšiřování opakovaných plateb BLIK. V prvním pololetí roku 2026 jejich počet meziročně vzrostl 20násobně na 3,6 milionu transakcí v celkové hodnotě 166 mil. zlotých (cca 914 mil. Kč). Službu BLIK podporuje více než 300 obchodních partnerů.

Polský nekartový platební systém pro spotřebitele Blik je projektem 6 velkých polských bank, přičemž v roce 2020 se stal 7. spoluvlastníkem i Mastercard. Přes Blik dochází k převodům z účtu na účet, ale lze i vybírat peníze z bankomatů bez nutnosti platební karty.

Netflix umí platby z účtu i v jiných zemích

V Indii platby z účtu v bance Netflix zavedl už v srpnu 2021, a to přes tamní systém UPI AutoPay. V Nizozemsku lze platit rovněž inkasem z účtu přes evropský platební systém Wero, ten je však určený výhradně pro banky a platební instituce v eurozóně.

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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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