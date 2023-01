Nestíháte volby? Požádejte o voličský průkaz, jde to i online. Musíte to ale stihnout včas

Autor: profit

Potřebné informace k voličskému průkazu najdete na vládním webu volicak.gov.cz.

Příležitost volit ve druhém kole prezidenta mají i občané, kteří se nebudou v daný termín (27. a 28. ledna 2023) nacházet v místě svého trvalého bydliště. Podmínkou je, aby si zřídili voličský průkaz a pak mohou volit v jakékoli volební místnosti v ČR nebo i v zahraničí. Je hned několik způsobů, jak průkaz získat.





Nejpohodlněji ho zařídíte online. Máte-li datovou schránku propojenou s Portálem občana, stačí v Portálu občana odkliknout předvyplněnou žádost. Do Portálu se dostanete např. s přihlašovacími údaji k vaší datové schránce nebo třeba přes bankovní identitu. Úskalím této cesty může být fakt, že ne všechny úřady poskytují možnost vyřídit žádost přes tento Portál. Seznam úřadů, které tuto službu neumožňují, najdete na vládním webu.





Pokud bydlíte v obci, která tuto službu neumožňuje, online podáte žádost i přes datovou schránku fyzické osoby. V ostatních případech je nutné formulář poslat poštou (ale s úředně ověřeným podpisem) nebo zajít osobně na svůj obecní úřad.

Žádost je třeba dodat obecnímu úřadu nejpozději 20. ledna 2023 do 16 hodin. Po tomto datu už můžete požádat o voličský průkaz jen osobně na úřadu v místě vašeho trvalého bydliště, a to do 25. ledna 2023 do 16 hodin.

Voličský průkaz si můžete: