"Nestíháme," hlásí "sociálka". Co dělat, když vám tam "visí" žádost o důchod a nic se neděje?

Autor: profit

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) nestíhá vyřizovat žádosti o penzi v zákonné lhůtě. Do skluzu se dostala hlavně kvůli vysokému počtu podaných žádostí o předčasný důchod koncem loňského roku.





Oproti ročnímu průměru cca 200 tis. nových žádostí o přiznání důchodu došlo loni k prudkému nárůstu žádostí, a to zejména v závěru roku. Jen v posledním čtvrtletí bylo podáno 96 778 žádostí o důchod. To je oproti stejnému období roku 2021 více než dvojnásobek. Za celý rok bylo podáno 249 526 žádostí, z toho více než 80 tisíc žádostí o předčasný starobní důchod, vysvětlila mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová.





Díky dvěma mimořádným valorizacím byl totiž výpočet důchodu v roce 2022 mimořádně výhodný a lidem, kteří měli blízko do důchodu se vyplatilo si o něj požádat právě do konce minulého roku, a to i když šlo o důchod předčasný. Výpočet minulého roku se vyplatil všem, kteří měli dosáhnout důchodového věku kdykoli během letošního roku.

Jak jsme radili ve výše odkázaném textu, o důchod bylo možné požádat s tím, že si nenecháte zatím dávku vyplácet a budete dál pokračovat v pojištěné činnosti (a odvádět zálohy) až do dosažení důchodového věku. Tak bylo možné získat výhodný výpočet penze a zároveň se vyhnout jejímu krácení za předčasnost.

Drmolová potvrdila, že velká část žadatelů o předčasný starobní důchod skutečně výplatu dávky nepožadovala. Pro úřad to ale nemusí znamenat, že by měl vyřizování takové žádosti jednodušší. Zpravidla je nutné po provedení posouzení nároku na dávku vyhotovit dvě rozhodnutí. Jedno, kterým je důchod přiznán, a následně druhé, kterým je uvolněna výplata a přepočteno krácení, poté co žadatel ukončí zaměstnání, vysvětlila mluvčí úřadu s tím, že na přelomu minulého a letošního roku navíc řada lidí podávala i žádost o výchovné, kterých přišlo zhruba 40 tisíc.

V důsledku těchto okolností se prodloužila doba zpracování podávaných žádostí. Ačkoli úřad by měl mít řízení o žádosti o penzi hotové nejpozději do 90 dnů (případně více, pokud je nutné prošetřovat rozhodné skutečnosti), nyní průměrná doba řízení podle Drmolové přesahuje zákonnou lhůtu o 9 dnů.

A to i přes to, že ČSSZ koncem loňského roku posílila personální kapacity. To se ale projevuje se zpožděním, protože zaměstnanci, kteří mají rozhodovat o dávkách důchodového pojištění se musí důkladně zaškolit (v únoru úřad zpracoval 15 tis. žádostí, v březnu už 22 tis. žádostí). Situace by se měla stabilizovat ještě během tohoto pololetí.

Úřadu však nepomůže, že bude muset řešit další mimořádnou valorizaci, která bude vyplácena od letošního června a dotkne se všech 2,8 milionu příjemců důchodu.

Pokud jste žádali o penzi, uběhlo více než 90 dní a stále nemáte žádné rozhodnutí, ČSSZ doporučuje, abyste svou věc urgovali hlavně v případě, že jste požadovali i výplatu důchodu. Takové žádosti totiž pak budou vyřizovány přednostně.

Pokud se naopak letos teprve chystáte o penzi požádat, úřad vzhledem k okolnostem doporučuje, abyste v maximální míře využili možnosti podat žádost až 4 měsíce předem. Česká správa sociálního zabezpečení bude mít dost času vše vyřídit a vy se nebudete muset bát, že byste se po odchodu ze zaměstnání ocitli nějakou dobu bez důchodu.