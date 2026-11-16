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Neplatíte za nájem zbytečně moc? Státní kalkulačka vám ukáže, kolik stojí podobné byty

Gabriela Hájková
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nájemní smlouva nebytových prostor Autor: Shutterstock.com
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Není nájem jako nájem. Jeho cenu určuje stav a velikost nemovitosti, lokalita, pohodlí výtahu, výhoda terasy, dostupnost parkování apod. Pokud si nejste jistí, jestli máte cenu bydlení od pronajímatele nastavenou férově nebo tápete s výší nájemného u bytu, který se chystáte pronajmout, může vám pomoci kalkulačka tržního nájemného ministerstva financí.

Ukáže vám průměrnou cenovou hladinu podobných bytů ve zvolené lokalitě podle zadaných parametrů. Nástroj vychází z cenových map nájemného spravovanými Ministerstvem financí, které je každé 3 měsíce aktualizuje. Abyste zjistili obvyklou úroveň tržního nájmu, je nutné: 

  • vybrat lokalitu,
  • uvést velikost bytu,
  • zadat velikost podlahové plochy (pokud ji neznáte, kalkulačka si dosadí medián pro daný region a velikostní kategorii),
  • zaškrtnout, jestli je byt v novostavbě či ne,
  • uvést, zda je byt postavený z jiného materiálu, než jsou cihly nebo panel (nemusíte uvádět),
  • upřesnit, jestli je k bytu např. terasa, nábytek, garážové stání apod. 

Poté zadáte vypočítat nájemné a dozvíte se průměrnou cenu tržního nájemného za metr čtvereční, ale i to, o kolik cenu za m2 zvýší, pokud je součástí bytu balkon nebo terasa. Výsledky jsou samozřejmě jen orientační.

Výsledek výpočtu je rozepsán a vy vidíte i celé své zadání. V posledním řádku najdete „Měsíční tržní nájemné [Kč]“ a jeho „Cenovou hladinu“, což je finální nájemné spočítané na velikost zadaného bytu. Pod tímto údajem se můžete podívat i na graf srovnávající nájemné na m2 v porovnání s ostatními nájmy v ČR.

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Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

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