Neoprávnění nájemníci by měli jít od nového roku vystěhovat snáz

Gabriela Hájková
Dnes
soud, spravedlnost, proces, spor, žaloba, odvolání, právo, zákon Autor: Depositphotos

Pronajímatelé nemovitostí mají od začátku letošního roku k dispozici nástroj, který by jim měl lépe pomoci vystěhovat problémové nájemníky. Jde o institut s názvem Rozkaz k vyklizení a přinesla ho novela občanského soudního řádu účinná od letošního roku. 

Jde ale ještě o opatření minulé vlády, která jím chtěla v době nedostupného vlastního bydlení více zatraktivnit nájemní bydlení. Ze šetření mezi pronajímateli kromě jiného vyplynulo, že mají zájem o dlouhodobější smlouvy, ale kvůli obavám z náročnosti procesu vystěhování případného problémového nájemníka se kryjí řetězením těch krátkodobých. Ministerstvo spravedlnosti na to pak reagovalo právě návrhem na zkrácení řízení, ve kterém soudy rozhodují o vyklizení bytu v situaci, kdy žalovaný nájemník užívá byt či dům bez právního důvodu. Dosud přitom musel pronajímatel v takovém případě absolvovat standardní soudní řízení, které se často navíc protahovalo kvůli procesním obstrukcím nájemníků.

Nově platný rozkaz k vyklizení se dá tedy využít, pokud nájemce setrvává v bytě i po skončení nájemní smlouvy. Advokátní kancelář Spring Walk upozornila, že tato změna může pomoci zkrátit soudní procesy, které dříve trvaly měsíce i roky, na řízení v řádu týdnů. 

Soud může nově rozhodnout o vyklizení bytu bez nutnosti nařizovat ústní jednání a bez přítomnosti nájemce, pokud pronajímatel předloží jasné písemné důkazy, informoval Tomáš Bubela, advokát a partner advokátní kanceláře Spring Walk s tím, že aby soud rozkaz k vyklizení vydal, musí pronajímatel, mimo jiné, splnit čtyři klíčové podmínky: 

  • Prokázat, že nájemní vztah skončil (např. uplynutím doby, dohodou či platnou výpovědí).
  • Předložit písemné důkazy (např. výzvou k opuštění bytu, pro výpověď předložit důkazy prokazující naplnění zákonných výpovědních důvodů).
  • Předžalobní výzva (doložit, že alespoň 14 dní před podáním návrhu zaslal nájemci písemnou výzvu k dobrovolnému vystěhování na adresu pro doručování, tj. typicky na adresu doposud nevyklizeného bytu).
  • Doložit vlastnictví (např. výpis z katastru nemovitostí či jiný důkaz vlastnictví).

Nájemci, kteří by se chtěli vyklizení bránit úředně, musí reagovat do 15 dnů. Od chvíle, kdy obdrží rozkaz k vyklizení, musí podat odpor. Pokud nájemce podá odpor, bude muset uvést konkrétní důvody, proč s rozkazem nesouhlasí. Například namítat neplatnost výpovědi. Obecný nesouhlas nestačí. Za tímto účelem bude nájemce dle výzvy soudu povinen do 30 dnů od obdržení rozkazu podrobně uvést své námitky a doložit k nim příslušné důkazy, jinak se má za to, že návrh uznává a s vyklizením souhlasí, vysvětlil advokát.

V případě, že nájemce odpor nepodá, rozkaz se stane pravomocným a pronajímatel může kontaktovat exekutora k nucenému vyklizení. 

