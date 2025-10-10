Nenechte se ošidit autopůjčovnou. Některé rády účtují neoprávněné pokuty

Některé autopůjčovny se snaží svým zákazníkům při vracení vozu účtovat neoprávněné smluvní pokuty. Upozornila na to spotřebitelská organizace dTest, která řeší příběhy ošizených zákazníků autopůjčoven ve své spotřebitelské poradně.
Spotřebitelé se setkávají s tím, že autopůjčovny do svých několikastránkových podmínek vkládají ujednání o smluvních pokutách v naději, že tyto dlouhé obchodní podmínky nikdo nečte. Nejčastěji jde o sankce za údajné kouření v automobilu nebo za překročení povolené rychlosti, popsala Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest s tím, že aby vás smluvní pokuta zavazovala, musíte o ní být řádně informovaní ještě před uzavřením smlouvy.
Zmínka o pokutě v obchodních podmínkách se podle ní za dostatečné informování o smluvní pokutě považovat nedá. Takové ustanovení v obchodních podmínkách je totiž pro spotřebitele překvapivé, a tím pádem neúčinné.
Hekšová připomněla rozhodnutí Ústavního soudu, který v roce 2013 konstatoval, že pokud se jedná o významná ujednání – např. právě smluvní pokuty, není možné je jen tak zahrnout do obchodních podmínek bez jasného upozornění spotřebitele.
Smluvní pokuta by podle soudu měla být buď přímo součástí smlouvy, nebo aspoň součástí nějakého dokumentu, který spotřebitel podepíše. Jinak jde o neúčinné ujednání. Ke smluvní pokutě se pak má přistupovat tak, jako kdyby v podmínkách vůbec obsažená nebyla.
V roce 2018 zase k danému tématu Nejvyšší soud upozornil na to, že kromě umístění v textu obchodních podmínek je třeba posuzovat i další relevantní skutečnosti, které předcházely uzavření smlouvy. Podle Hekšové nese v tomto ohledu důkazní břemeno podnikatel, ne vy. Ten vás tedy musí na existenci smluví pokuty předem dostatečně upozornit a ještě to musí umět v případném sporu prokázat:
Pokud existují pochybnosti o tom, zda jste byli se smluvní pokutou řádně obeznámeni, je na podnikateli, aby prokázal, že vás o pokutě náležitě informoval.
Podle šéfky spotřebitelské organizace dTest autopůjčovny například účtují vyšší pokuty i za malé překročení povolené rychlosti.
Rychlost lze spolehlivě měřit pouze certifikovanými GPS lokátory. Údaje z těchto zařízení nelze použít jako důkaz v přestupkovém řízení, protože to náleží výhradně státním orgánům. Je však možné tyto údaje využít v rámci smluvních vztahů, tedy jako podklad pro smluvní sankci, vysvětlila Hekšová praxi některých autopůjčoven. I v takovém případě je ale podle ní nutné, aby pokuta byla jen v přiměřené výši a abyste byli o jejích podmínkách řádně a včas informováni.
Pokud je pokuta nepřiměřeně vysoká, je automaticky neplatná. Problém ale je, že přiměřenost se posuzuje individuálně.
Pokud vám ale autopůjčovna účtuje paušálně několik tisíc korun za drobné překročení rychlosti, tak se dle našeho názoru nebude jednat o přiměřeně vysokou smluvní pokutu. Kromě toho by navíc musela autopůjčovna splnit podmínku umístění pokuty přímo ve smlouvě anebo na listině s podpisem, vysvětlila Hekšová, podle které navíc musí autopůjčovna poskytnout důkaz, proč pokutu účtuje. Musí tedy prokázat, že jste překročili rychlost. Pouhé konstatování nebo záznam z necertifikovaného zařízení k tomu podle ní nestačí.
Pokud máte dojem, že vám autopůjčovna účtovala nějakou pokutu neoprávněně a už jste ji uhradili, můžete požadovat vrácení peněz. Autopůjčovna se totiž bezdůvodně obohatila aniž by měla právní důvod.
Hekšová v takovém případě doporučuje zaslat podnikateli tzv. výzvu k vydání bezdůvodného obohacení.
U sporů s podnikateli můžete využít také bezplatné mimosoudní řešení sporu u České obchodní inspekce nebo vyzkoušet bezplatnou službu VašeStížnosti.cz, prostřednictvím které dTest zprostředkovává smírné řešení sporu.