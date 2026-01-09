Nemocenská je letos od určitého výdělku vyšší. Spočítejte si, na kolik vychází vám

Chcete vědět, kolik letos dostanete na neschopence? Využijte naši kalkulačku aktualizovanou pro rok 2026.
Zaměstnanci, které ošetřující lékař uzná práce neschopnými, mohou čerpat 2 typy dávek: náhradu mzdy a nemocenskou.
- Náhradu mzdy zaměstnanci poskytuje zaměstnavatel během prvních 14 dní pracovní neschopnosti a vyplácí se pouze za pracovní dny.
- Nemocenskou od 15. dne pracovní neschopnosti vyplácí stát prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení, vyplácí se za každý kalendářní den nemoci, maximálně ale 380 kalendářních dní.
Náhrada mzdy 2026: Jak se počítá?
Při výpočtu náhrady mzdy se vychází z průměrných výdělků za předchozí čtvrtletí. Konkrétně se počítá s průměrným hodinovým výdělkem – náhrada mzdy se vypočte jako jeho 60 %, ale teprve poté, co se sníží pomocí takzvaných redukčních hranic.
Pro rok 2026 platí následující redukční hranice:
- 1. redukční hranice 285,78 Kč: z částky do této hranice se započítá 90 %.
- 2. redukční hranice 428,58 Kč: z částky mezi 1. a touto 2. redukční hranicí se započítá 60 %.
- 3. redukční hranice 856,98 Kč: z částky mezi 2. a touto 3. redukční hranicí se započítá 30 %.
- K částce nad 3. redukční hranici se nepřihlíží.
Nemocenská 2026: Jak na výpočet
Při výpočtu nemocenské se vychází z denního vyměřovacího základu, kterým je průměr hrubých příjmů přepočítaných na den.
Tento denní vyměřovací základ se také sníží prostřednictvím redukčních hranic a nemocenská se následně vypočítá jako 60 % takto redukovaného denního vyměřovacího základu.
Pro rok 2026 budou platit následující redukční hranice:
- 1. redukční hranice 1633 Kč: z částky do této hranice se započítá 90 %.
- 2. redukční hranice 2449 Kč: z částky mezi 1. a touto 2. redukční hranicí se započítá 60 %.
- 3. redukční hranice 4897 Kč: z částky mezi 2. a 3. redukční hranicí se započítá 30 %.
- K částce nad 3. redukční hranici se nepřihlíží.
Pokud je pracovní neschopnost dlouhodobá, nemocenská se zvýší. Konkrétně se od 31. dne pracovní neschopnosti počítá s 66 % denního vyměřovacího základu a od 61. dne pracovní neschopnosti se 72 % denního vyměřovacího základu.
Podrobnosti ohledně pravidel nemocenské a náhrady mzdy najdete v článku: Nemocenská 2026. Spočítali jsme, kdo příští rok dostane za marodění víc
Konkrétní výši náhrady mzdy a nemocenské si pak můžete spočítat na naší kalkulačce: