Měšec.cz  »  Nemocenská je letos od určitého výdělku vyšší. Spočítejte si, na kolik vychází vám

Nemocenská je letos od určitého výdělku vyšší. Spočítejte si, na kolik vychází vám

Monika Veselíková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

28.10.25/1x/Kalkulačka, výpočet, mzdy, změna Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek

Chcete vědět, kolik letos dostanete na neschopence? Využijte naši kalkulačku aktualizovanou pro rok 2026.

Zaměstnanci, které ošetřující lékař uzná práce neschopnými, mohou čerpat 2 typy dávek: náhradu mzdy a nemocenskou.

  • Náhradu mzdy zaměstnanci poskytuje zaměstnavatel během prvních 14 dní pracovní neschopnosti a vyplácí se pouze za pracovní dny.
  • Nemocenskou od 15. dne pracovní neschopnosti vyplácí stát prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení, vyplácí se za každý kalendářní den nemoci, maximálně ale 380 kalendářních dní.

Náhrada mzdy 2026: Jak se počítá?

Při výpočtu náhrady mzdy se vychází z průměrných výdělků za předchozí čtvrtletí. Konkrétně se počítá s průměrným hodinovým výdělkem – náhrada mzdy se vypočte jako jeho 60 %, ale teprve poté, co se sníží pomocí takzvaných redukčních hranic.

Pro rok 2026 platí následující redukční hranice:

  • 1. redukční hranice 285,78 Kč: z částky do této hranice se započítá 90 %.
  • 2. redukční hranice 428,58 Kč: z částky mezi 1. a touto 2. redukční hranicí se započítá 60 %.
  • 3. redukční hranice 856,98 Kč: z částky mezi 2. a touto 3. redukční hranicí se započítá 30 %.
  • K částce nad 3. redukční hranici se nepřihlíží.

Nemocenská 2026: Jak na výpočet

Při výpočtu nemocenské se vychází z denního vyměřovacího základu, kterým je průměr hrubých příjmů přepočítaných na den.

Tento denní vyměřovací základ se také sníží prostřednictvím redukčních hranic a nemocenská se následně vypočítá jako 60 % takto redukovaného denního vyměřovacího základu.

Pro rok 2026 budou platit následující redukční hranice:

  • 1. redukční hranice 1633 Kč: z částky do této hranice se započítá 90 %.
  • 2. redukční hranice 2449 Kč: z částky mezi 1. a touto 2. redukční hranicí se započítá 60 %.
  • 3. redukční hranice 4897 Kč: z částky mezi 2. a 3. redukční hranicí se započítá 30 %.
  • K částce nad 3. redukční hranici se nepřihlíží.

Pokud je pracovní neschopnost dlouhodobá, nemocenská se zvýší. Konkrétně se od 31. dne pracovní neschopnosti počítá s 66 % denního vyměřovacího základu a od 61. dne pracovní neschopnosti se 72 % denního vyměřovacího základu.

Podrobnosti ohledně pravidel nemocenské a náhrady mzdy najdete v článku: Nemocenská 2026. Spočítali jsme, kdo příští rok dostane za marodění víc

Konkrétní výši náhrady mzdy a nemocenské si pak můžete spočítat na naší kalkulačce:

nápověda
Kolik pracovních hodin jste zameškali během prvních 14 dní? Uvádějte jen hodiny zameškané v pracovních dnech a placených svátcích.
nápověda
Průměrná hodinová hrubá mzda.
nápověda
Kolik kalendářních dní trvá vaše pracovní neschopnost po prvních 14ti dnech.
nápověda
Průměrný měsíční výdělek za posledních 12 měsíců
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Mění se penze, dávky i pravidla pro brigádníky či rodiče. Víte, co je v roce 2026 jinak a co vás čeká?
1/16 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Daňový kalendář: Kdy podat přiznání a přehledy OSVČ?

Stáhli si Spotify, desítky milionů skladeb mají 300 TB

Finanční limity, které se od letoška mění

Jak se liší příjmy v Rakousku?

Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišem obavy

Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026

Vstup Czechoslovak Group na burzu nabývá konkrétnější podoby

Od roku 2026 rostou všechny důchody pomaleji

Začneme platit v e-shopech kryptoměnami?

Pro hraní v 5K rozlišení vám stačí stomegová linka

Daně 2026: Výhody pro startupy, družstevníky či majitele akcií

Český Waze pro rodiče? Česká aplikace chce dobýt Evropu

InfinityBook Max 16 je nadupaná pracovní mašina v tenkém těle

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web

Vláda potvrdila konec televizních poplatků, náhradu nezná

Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

Vánoční žně skončily. Právě teď je čas na pořádný věrnostní program

Sdílejte své vzpomínky stylově: Úprava fotek jako od profíka.

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).