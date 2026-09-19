Německo zlevní benzín a naftu. Rozdíl oproti Česku bude kolem 7 Kč za litr

Německo zavede dočasné snížení daní u pohonných hmot a připravuje také cenový strop pro benzin a naftu. Opatření má řidičům přinést úsporu v přepočtu zhruba 4 Kč/litr. Ani po zlevnění ale podle současných cen nebude tankování v Německu výhodnější než v Česku.
Německá vládní koalice se dohodla na dvojici opatření, která mají zmírnit dopad vysokých cen pohonných hmot. Prvním krokem bude takzvaný Tankrabatt (doslova sleva na tankování), tedy snížení energetické daně u benzinu a nafty. Druhým opatřením má být připravovaný Spritpreisdeckel, tedy strop pro ceny pohonných hmot.
Podle německého serveru Tagesschau má energetická daň klesnout o 14 eurocentů na litr. Po započtení dopadu nižší DPH má být výsledná úspora pro řidiče přibližně 17 eurocentů na litr, tedy zhruba 4 Kč podle aktuálního kurzu. Daňová úleva má platit od října do konce roku. Celkové náklady opatření mají dosáhnout přibližně 2,5 miliardy eur.
Vedle daňové úlevy chce Německo připravit také cenový strop. Nemá jít o pevně stanovenou cenu u čerpacích stanic, ale o pohyblivé řešení, které by mělo zohledňovat například vývoj cen ropy, náklady na dopravu a distribuci nebo povolenou marži. Podrobnosti výpočtu zatím německá vláda nezveřejnila.
Česko bude levnější i bez regulace
Podle aktuálních průměrných cen ale ani německá daňová úleva sama o sobě nezmění situaci ve prospěch německých pump. Pokud by se německý benzín zlevnil o zmiňovaných cca 4 Kč/l, zůstával by podle současných cen stále dražší než v Česku. Podobně by tomu bylo i u nafty.
Výsledek může ovlivnit až připravovaný cenový strop. Německo zatím nezveřejnilo, jak přesně bude fungovat ani jakou část ceny u čerpacích stanic by měl ovlivnit.
|Benzín 95
|Nafta
|Průměrná cena v Německu
|56,02 Kč/l
|59,19 Kč/l
|Průměrná cena v Německu po snížení daně
|51,88 Kč/l
|55,04 Kč/l
|Průměrná cena v Česku
|44,40 Kč/l
|48,37 Kč/l
Přepočet kurzem v den publikace aktuality.
Zdroj dat: Státní statistické úřady v Česku a Německu.