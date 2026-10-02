Německá Volksbank zvýšila sazbu spoření na 3,90 % p.a. Přidala i vklad se 4 % p.a.

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz, která má pobočky také v Česku, zvýšila sazbu u 2letého termínovaného vkladu. Nově vám nabízí 3,90 % p.a., dosud byla sazba 3,60 %.
Ostatní běžné termínované vklady zůstávají na dosavadních sazbách. Měsíční vklad banka úročí 3 %, 3měsíční 3,10 %, půlroční 3,20 % a roční 3,40 % p.a.
Banka současně přidala novou nabídku pro lidi s vyššími úsporami. Při vkladu od 5 milionů Kč nabízí termínovaný vklad na 1 rok s pevnou sazbou 4 % p.a.
Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz je malá německá družstevní banka, která v Česku působí prostřednictvím poboček v západních Čechách.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|3 %
|3 měsíce
|3,10 %
|6 měsíců
|3,20 %
|1 rok
|3,50 -> 3,40 %
|2 roky
|3,60 → 3,90 %
Termínovaný vklad od 5 mil. Kč
Novinkou je vklad nad 5 mil Kč, který má na 1 rok fixní úrokovou sazbu ve výši 4 % p.a.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 rok
|4 %
Aktuální data pro říjen 2026
Srovnávač spořicích účtů
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Srovnávač termínovaných vkladů
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- 3,71 % p.a. mBank
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- 3,60 % p.a. Česká spořitelna, Fio banka
- 3,50 % p.a. Penta Bank
- 3,20 % ČSOB