Měšec.cz

Německá Volksbank zvýšila sazbu spoření na 3,90 % p.a. Přidala i vklad se 4 % p.a.

Dalibor Z. Chvátal
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Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz Autor: Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG
Centrála Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz ve městě Weiden in der Oberpfalz, Německo.
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Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz, která má pobočky také v Česku, zvýšila sazbu u 2letého termínovaného vkladu. Nově vám nabízí 3,90 % p.a., dosud byla sazba 3,60 %.

Ostatní běžné termínované vklady zůstávají na dosavadních sazbách. Měsíční vklad banka úročí 3 %, 3měsíční 3,10 %, půlroční 3,20 % a roční 3,40 % p.a.

Banka současně přidala novou nabídku pro lidi s vyššími úsporami. Při vkladu od 5 milionů Kč nabízí termínovaný vklad na 1 rok s pevnou sazbou 4 % p.a.

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz je malá německá družstevní banka, která v Česku působí prostřednictvím poboček v západních Čechách.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 3 %
3 měsíce 3,10 %
6 měsíců 3,20 %
1 rok 3,50 -> 3,40 %
2 roky 3,60 → 3,90 %

Termínovaný vklad od 5 mil. Kč

Novinkou je vklad nad 5 mil Kč, který má na 1 rok fixní úrokovou sazbu ve výši 4 % p.a.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 rok 4 %

Aktuální data pro říjen 2026

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  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4,08 % p.a. TRINITY BANK
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4 % p.a. Banka CREDITAS, UniCredit Bank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,51 % p.a. Penta Bank
  • 3,50 % p.a. Fio banka, Komerční banka
  • 3,40 % p.a. J & T Banka
  • 3,30 % p.a. Oberbank, Partners Banka
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

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  • 4,50 % p.a. MONETA Bank
  • 4,33 % p.a. Partners Banka
  • 4,25 % p.a. J&T BANKA
  • 4,20 % p.a. Inbank
  • 4 % p.a. Komerční banka, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  • 3,80 % p.a. UniCredit Bank
  • 3,71 % p.a. mBank
  • 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS, MONETA Bank
  • 3,60 % p.a. Česká spořitelna, Fio banka
  • 3,50 % p.a. Penta Bank
  • 3,20 % ČSOB
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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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