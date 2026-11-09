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Německá Volksbank zvedla úrok u půlročního vkladu. Nabízí 3,30 % ročně

Dalibor Z. Chvátal
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Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz Autor: Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG
Centrála Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz ve městě Weiden in der Oberpfalz, Německo.
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Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz od 26. 10. 2026 zvýšila sazbu 6měsíčního korunového vkladu z 3,20 na 3,30 % p.a. Při vkladu 100 000 Kč to odpovídá zhruba 1650 Kč úroku za půl roku před 15% zdaněním.

Minimální vklad je 5000 Kč. Banka nabízí jednorázový termínovaný vklad i vklad s automatickou obnovou. V Česku má pobočky v Chebu, Karlových Varech a Plzni.

Termínovaný vklad

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 3 %
3 měsíce 3,10 %
6 měsíců 3,20 → 3,30 %
1 rok 3,60 %
2 roky 3,90 %

Aktuální data pro listopad 2026

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  • 4,41 % p.a. mBank
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  • 4,20 % p.a. Komerční banka
  • 4,10 % p.a. Všeobecná úverová banka
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  • 4 % p.a. Raiffeisenbank, UniCredit Bank
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  • 4,375 % p.a. Oberbank
  • 4,33 % p.a. Partners Banka
  • 4,20 % p.a. Inbank
  • 4,01 % p.a. Penta Bank
  • 4 % p.a. Komerční banka, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  • 3,87 % p.a. Fio banka
  • 3,80 % p.a. Air Bank, ČSOB, UniCredit Bank
  • 3,71 % p.a. mBank
  • 3,60 % p.a. Česká spořitelna, Fio banka
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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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