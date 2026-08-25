"Nemáme čas vás podvádět." Kupte si kupon PaysafeCard, pošlete nám PIN a peníze si vybereme sami

Podvodníci se znovu vydávají za Celní správu. Tentokrát ale po vás nechtějí číslo platební karty ani přístup do internetového bankovnictví. Máte jim sami koupit předplacený kupón PaysafeCard za 1200 Kč a poslat jim jeho kód. Tato pohodlná cesta pro podvodníky pro vás znamená stejné důsledky: přijdete o peníze. Nejde o nový druh podvodu, Celní správa na něj upozorňovala již v říjnu 2025.
Do českých e-mailových schránek dorazila další vlna zpráv zprávy o údajném balíku, který zadržela Celní správa. Aby vám mohl být doručen, musíte podle instrukcí zaplatit clo a DPH.
Uváděný postup je téměř odzbrojující svou přímočarostí. Pokud jej na první dobrou neprohlédnete, není vám pomoci…
- Kupte si online kupon Paysafecard za 1200 Kč.
- Pošlete jeho šestnáctimístný PIN na uvedenou e-mailovou adresu.
- Počkejte, až vám dorazí další informace o balíku.
Přeloženo do méně úředního jazyka: Nemáme čas vás složitě podvádět, proto si, prosíme, sami kupte voucher na peníze, pošlete nám k němu klíč a my už se o zbytek postaráme.
Podvodníci touto cestou chtějí získat kód k předplacenému kuponu. Jakmile jim jej předáte, kredit obratem utratí. K vašemu účtu ani k vaší platební kartě tak už nepotřebují žádný další přístup. Vy jim ty peníze rovnou naservírujete sami na podnosu.
Technické zajímavosti podvodu
E-mail se tváří jako zpráva odeslaná z adresy servis@celnisprava.gov.cz. Doména je v pořádku, ale celní práva e-mail box „servis“ nepoužívá. Pokud odpovíte, e-mail se vám vrátí.
Podvodník to ví a požaduje zaslání voucheru s peněz na freemail celnisprava.gov@mail.com. Doména mail.com patří německé společnosti United Internet Group, samotnou službu pak provozuje americká společnost 1&1 Mail & Media Inc.. Jde o veřejně dostupnou službu.
Skutečným odesílatelem je e-mailová schránka no-reply@minesmada.org, což je evidentně kompromitovaná nebo účelově zřízená schránka podvodníka.
Odkaz na nákup PaysafeCard v hodnotě 1200 vede ke zprostředkovateli dundle.com. Jde o seriózní holandskou společnost. Je to podobné, jakoby jste si koupili voucher v české trafice, a poté jej podvodníkovi poslali.
Označení v hlavičce e-mailu DMARC = fail, které automaticky přidal Google server našeho vydavatele (mx.google.com) varuje, že společnost Google ověřila, že doména celnisprava.gov.cz má nastavenou DMARC politiku p=QUARANTINE (tedy žádá, aby podvržené e-maily byly karanténovány), a tento e-mail jeho DMARC kontrolou neprošel. Jinými slovy tím Google potvrzuje, že odesílající server nemá oprávnění posílat jménem e-maily celnisprava.gov.cz a e-mail automaticky je označil jako spam.
Dvoudenní zpoždění. E-mail byl odeslaný 21. 8. 2026 a doručený 23. 8. 2026. Toto zpoždění může ukazuje na přeposílání přes více serverů nebo dávkové rozesílání spamovým nástrojem.
Přitom společnost Paysafe Prepaid Services Limited, která ve svém irském sídle provozuje značku PaysafeCard, varuje, že kód z předplaceního kupónu nemáte nikomu sdělovat.
Vyměřené clo a DPH od Celní správy se vždy hradí přímo na její bankovní účet vedený u České národní banky. Alternativně svůj dluh můžete uhradit osobně platební kartou v kancelářích celní správy.