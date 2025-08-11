Měšec.cz  »  Některým důchodcům se od nového roku změní pravidla pro výplatu penzí

Některým důchodcům se od nového roku změní pravidla pro výplatu penzí

Gabriela Hájková
Dnes
Od příštího roku se pozmění pravidla týkající se výplat důchodů pro příjemce, kterým je posílá Česká správa sociálního zabezpečení do zahraničí.

Většina z nich už nebude muset před každou výplatou penze zasílat úřadu dokument „Potvrzení o žití“, nově to bude stačit jen dvakrát za rok, v červnu a v prosinci. Tato změna pravidel ovlivní příjemce penze, kteří bydlí v členských státech EU (včetně Spojeného království, Norska, Islandu Lichtenštejnska a Švýcarska) a ve státech, se kterými má ČR uzavřenou dvoustrannou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení. Penzi budou od ledna dostávat v pravidelných měsíčních splátkách a nikoliv zpětně až po zaslání zmíněného potvrzení, jako tomu je nyní. 

Další podrobnosti ke změně výplat a pokyny, které je potřeba udělat pro návaznost výplat penzí najdete na webu ČSSZ.

Příjemcům penze, kteří bydlí na Slovensku, odpadne povinnost zasílat dané potvrzení úplně. Později by se měl úřad obejít bez tohoto potvrzení obecně u všech klientů, kteří bydlí ve státech, u kterých bude s příslušným nositelem pojištění (institucí) sjednána dohoda o elektronické výměně dat o úmrtí. 

Pro klienty České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) s bydlištěm v zemi, která není členem EU ani neuzavřela s ČR mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení (tzv. nesmluvní státy), se nic nemění. Formulář „Potvrzení o žití“ s vlastnoručním úředně ověřeným podpisem musí úřadu posílat ve lhůtách, které si sami určili s tím, že důchod jim pak bude vyplacen zpětně po doručení potvrzení.

ČSSZ také oznámila, že ruší výplatu důchodu prostřednictvím bankovních šeků. Příjemci důchodů, kterým vyplácíme důchod bankovním šekem v měně EUR nebo CHF, obdrží poslední šek poštou na svoji adresu v září 2025. Bankovní šek v jiných měnách bude naposled zaslán v prosinci 2025, informovala mluvčí Jitka Drmolová.

Další výplaty důchodu pak úřad zašle poté, co mu sdělíte vaše bankovní spojení. Číslo bankovního účtu sdělíte ČSSZ přes formulář „Žádost osoby žijící mimo území ČR o výplatu českého důchodu poukazem na bankovní účet“. Je nutné ho na ČSSZ zaslat nejpozději do 31. 12. 2025 na adresu: ČSSZ, odbor realizace výplat pojistných dávek a exekučních srážek, Křížová 25, 225 08 Praha 5, ČR.

