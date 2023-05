Někteří dodavatelé energií neoprávněně zvyšují ceny dodávek

Autor: Depositphotos

Někteří dodavatelé energií neoprávněně zdražují dodávky energií. Na množící se stížnosti spotřebitelů a jejich návrhy na mimosoudní řešení sporů upozornil Energetický regulační úřad (ERÚ).





Obchodníci často své zákonné povinnosti obcházejí omezením platnosti sjednaného ceníku či zvýšením ceny při automatickém prodloužení smlouvy. Jednostrannou změnu, pokud to smlouva umožňuje, přitom musí zákazníkům oznámit minimálně s třicetidenním předstihem, prokazatelně a adresně, informoval Ladislav Havel, člen Rady ERÚ.





Pokud tedy dodavatel nesplnil svou oznamovací povinnost nebo smlouva neumožňuje jednostrannou změnu, Havel radí dodavatelům v těchto případech namítat neúčinnost změn.

Omezení platnosti ceníku

Jedním z případů, kdy dodavatelé porušují sjednané povinnosti, se týká situace, kdy zákazník uzavře smlouvu na dobu určitou a má za to, že si sjednal cenu fixní na celou dobu platnosti smlouvy. Cena je ale dohodnutá pouze na část doby platnosti smlouvy (např. do konce prvního roku). Pak se má změnit dle aktuálního ceníku dodavatele zveřejněného na jeho webových stránkách.

Příslušní dodavatelé argumentují tím, že se nejedná o jednostranné zvýšení ceny, ale o zvýšení předem dohodnuté, a nemusí proto spotřebitelům změnu oznámit podle energetického zákona. Tedy minimálně třicet dní předem, s možností výpovědi smlouvy ze strany zákazníka, vysvětluje Havel, který ale obratem upozorňuje, že to by platilo pouze tehdy, pokud by už v momentě uzavírání smlouvy byla sjednána konkrétní částka, na kterou se od určitého okamžiku cena zvýší. Pokud tomu tak není, jedná se jen o trik dodavatele. Smluvní ujednání opravňující dodavatele cenu libovolně měnit je podle občanského zákoníku zakázané, zdůraznil Havel.

Je proto potřeba, aby byli spotřebitelé obezřetní už při uzavírání smlouvy. Zjistěte si, jestli prezentovaná nabídka představuje fixní cenu pro celou dobu smlouvy nebo ne. Jestliže už v takové situaci jste, radí ERÚ namítat dodavateli, že změna ceny je neúčinná, pokud vám ji řádně neoznámil a nedal vám možnost smlouvu vypovědět.

Zvýšení ceny při automatické prolongaci smlouvy

Další nekalý trik dodavatelů je používán v případech, kdy zákazník uzavře smlouvu na dobu určitou s následujícím ujednáním: Pokud vy sami před uplynutím smlouvy neoznámíte, že požadujete její skončení, prodlužuje se doba trvání závazku na další období i bez vašeho výslovného souhlasu (jde o tzv. automatickou prolongaci). Následně se bude cena za dodávku řídit podmínkami, které dodavatel před prolongací pouze uveřejní na svých webových stránkách, aniž by vám tyto podmínky adresně oznámil.

Novou cenu, podle níž se spotřebitel může rozhodnout o prolongaci, lze opravdu zveřejnit na webových stránkách dodavatele, pokud se na tom obě strany smluvně dohodnou. Zákazník ale na ni musí být upozorněn konkrétním způsobem, například označením konkrétního ceníku. Nestačí jen obecný, nejednoznačný odkaz, upozornila další členka Rady ERÚ Markéta Zemanová.

Cena podle ní navíc musí být uveřejněná s dostatečným časovým předstihem před uplynutím termínu k vyjádření o (ne)pokračování ve smluvním závazku. Podle názoru ERÚ je to minimálně dvacet dní.

Smlouva s automatickou prolongací není sama o sobě zakázaná, ani nijak závadná. Je ale potřeba, aby si zákazník pamatoval termín, kdy se prodlužuje, a v případě nezájmu o další spolupráci ji vypověděl. Připomenout mu to může i vyúčtování, v němž dodavatelé musí, díky novelizaci vyhlášky ERÚ, od loňska uvádět mimo jiné termín konce smlouvy, radí Zemanová.

Jestliže tedy dodavatel zveřejnil cenu účinnou po prolongaci dostatečně konkrétně a s dostatečným předstihem a vy s prolongací za těchto podmínek nesouhlasíte, můžete smlouvu vypovědět do 20. dne před prolongací (vzor výpovědi dle § 11c odst. 1 najdete na webu ERÚ), anebo prolongaci zabránit způsobem uvedeným ve smlouvě.

Pokud dodavatel cenu s dostatečným předstihem nezveřejnil, nebo na ni neodkázal dostatečně konkrétně, je namístě aplikovat § 11a energetického zákona. Pokud tedy uplynula lhůta pro výpověď smlouvy, namítejte neúčinnost zvýšení ceny, vám ji dodavatel řádně neoznámil.