Někteří brigádníci na dohodu asi od státu dostanou slevu na sociálním pojištění

Gabriela Hájková
18. 7. 2025
Studenti, peníze, kariéra Autor: Radan Dolejš s podporou AI

Ministr práce a sociálních věcí navrhl, aby část brigádníků pracujících na dohodu o provedení práce mohla čerpat slevu na sociálním pojištění. Prostřednictvím novelizace zákonů souvisejících s jednotným měsíčním hlášením zaměstnavatelů, za tímto účelem nahrál pozměňovací návrh, který daňově zvýhodní pracovníky v ovocnářství a při pěstování zeleniny, pokud mají sjednanou dohodu o provedení práce.

Sleva na pojistném by měla dosáhnout 7,1 % z vyměřovacího základu zaměstnance. Cílem je podle Jurečky podpora sektoru ovoce a zeleniny, který je sezónní a často vyžaduje ruční práci. Ministr práce chce tímto zvýhodněním zvýšit zájem o práci v tomto sektoru. 

Zároveň ale bude platit limit, do kterého půjde slevu uplatnit. Kdo bude mít vyměřovací základ v kalendářním měsíci vyšší, než je průměrná mzda v daném kalendářním roce, nebude mít nárok na slevu na pojistném za tento měsíc, popisuje Daniel Morávek, redaktor sesterského serveru Podnikatel.cz, který na pozměňovací návrh upozornil.

Omezení má zabránit zneužívání navrhovaného zvýhodnění. Jurečka stejně nepředpokládá, že by zaměstnanci v ovocnářství a při pěstování zeleniny  dosahovali vyšších příjmů, aby je limit omezoval.

Kromě slevy na pojistném se podle Morávka upraví také dohody o provedení práce (DPP), které jsou uzavírány pro sezónní práce v ovocnářství a při pěstování zeleniny. Více se dočtete v článku na serveru Podnikatel.cz.

