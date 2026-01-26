Měšec.cz  »  Některé OSVČ od letošního roku nemusí platit zálohy na zdravotní pojištění

Některé OSVČ od letošního roku nemusí platit zálohy na zdravotní pojištění

Gabriela Hájková
Včera
Autor: Shutterstock

Od ledna došlo ke změně u hrazení záloh na zdravotní pojištění pro OSVČ. Dosud platilo, že platit zálohy na zdravotní pojištění nemusí OSVČ pracující současně jako zaměstnanci, pokud samostatná výdělečná činnost nebyla hlavním zdrojem příjmů. A dále také OSVČ, které vykonávají výdělečnou činnost první rok a jsou státním pojištěncem. 

Od letoška se výjimka z hrazení záloh rozšířila i na další OSVČ, které nepodléhají povinnosti dodržet minimální vyměřovací základ (nemusí tedy platit zálohy aspoň v minimální výši) a mezi které patří i osoby, za něž pojistné hradí stát (trvá-li to celý kalendářní měsíc). Tyto OSVČ nemusí hradit zálohy během roku a pojistné doplatí až po podání přehledu za daný rok podle skutečně dosažených příjmů. Rozhodne-li se podnikatel zálohy i přesto hradit, například kvůli očekávanému vyššímu doplatku, může tak učinit dobrovolně, vysvětlila Viktorie Plívová, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).

Které OSVČ nemusí od letošního roku platit zálohy a pojistné zaplatí až po podání přehledu za daný rok: 

  • OSVČ v souběhu se zaměstnáním, kdy samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem příjmů a ze zaměstnání tato osoba odvádí pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu,
  • OSVČ, která je po celý kalendářní měsíc v pracovní neschopnosti nebo jí byla nařízena karanténa,
  • OSVČ, za niž je zároveň plátce pojistného stát (např. studenti, maminky na mateřské nebo osoby na rodičovské dovolené, poživatelé starobní důchodu, osoby osobně a řádně pečující alespoň o jednou dítě do 7 let věku atd.),
  • OSVČ, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
  • OSVČ, která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, ale nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání.

Uvedené skutečnosti musí trvat vždy aspoň celý kalendářní měsíc.

Povinnost platit zálohy aspoň v minimální výši

Každá podnikající OSVČ musí platit zdravotní pojištění. Výše záloh závisí na tzv. vyměřovacím základu. Zákon stanovuje minimální výši vyměřovacího základu, ze které se budou zálohy platit. Pokud je vyměřovací základ z reálných příjmů nižší, je nutné platit zálohy ze zákonem stanoveného minimálního vyměřovacího základu. 

Zákon ale zároveň vymezuje okruh osob, pro které neplatí povinnost hradit aspoň minimální zálohy a které mohou platit zálohy ze skutečných (nižších) příjmů. Jde právě o státní pojištěnce, OSVČ, které mají hlavní příjmy ze zaměstnání, osoby pečující o dítě do 7 let, OSVČ s průkazem ZTP či ZTP/P a osoby v důchodovém věku, které nesplnily jinou podmínku pro přiznání starobní penze.

Podrobněji jsme se problematikou těchto změn zabývali v samostatném článku.

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

