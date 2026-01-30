Měšec.cz  »  Některá auta už v Praze neparkují bezplatně, jiným zůstala od nového roku sleva

Některá auta už v Praze neparkují bezplatně, jiným zůstala od nového roku sleva

Gabriela Hájková
Včera
newsimg-new-auto-64.jpg Autor: Shutterstock

Od ledna došlo v Praze ke změnám u pravidel pro parkování v zónách placeného stání (ZPS). Ovlivnily majitele nízkoemisních i bezemisních vozidel.

Slevu na dlouhodobé i krátkodobé parkování v zónách placeného stání zde mají od ledna jen vozy s výlučně elektrickým a vodíkovým pohonem. Pro nízkoemisní auta (typicky hybridy) už nově neplatí a majitelé si tak musí požádat o parkovací oprávnění (buď online v Klientské zóně nebo osobně na výdejně parkovacího oprávnění dané městské části).

Majitelé bezemisních vozů (elektrických a vodíkových) mohou získat zvýhodněné parkování s 50% slevou z ceny dlouhodobého i krátkodobého (návštěvnického) parkování v ZPS. 

Nový systém slev se týká i teritoriálního rozsahu dlouhodobého parkovacího oprávnění (POP). Zatímco dříve bylo parkování vozidel se značkou EL plošně bez polatku, nově se 50% sleva na POP pro bezemisní vozidla vztahuje jen na tu městskou část, pro kterou bylo oprávnění vydáno:

  • rezidenti: snížená cena se vztahuje na městskou část, ve které má fyzická osoba trvalé bydliště,
  • abonenti a vlastníci nemovitostí: snížená cena se vztahuje na městskou část, kde má subjekt sídlo, provozovnu, nebo kde se nachází vlastněná nemovitost.

Pro uplatnění slevy na krátkodobé parkování je nutná registrace vozu v systému (až na auta registrovaná v ČR do 19. listopadu 2025). Ověřit registraci auta ke slevě můžete přes službu Ověřit registraci.

Postup uplatnění slevy

Dlouhodobé parkování (rezidenti, abonenti a vlastníci nemovitostí): Pokud vůz není registrované, je nutné to udělat přes Registrační formulář a pak v Klientské zóně vytvořit žádost o parkovací oprávnění. Pokud máte auto už registrované, přihlaste se do Klientské zóny a sleva se automaticky uplatní při podání žádosti.

Krátkodobé parkování: Pro uplatnění slevy stačí vozidlo pouze registrovat. Pak můžete slevu uplatnit ve všech ZPS v Praze při platbě parkovného přes Online parkovací automat nebo jinou online platební metodou, kde by se vám měla automaticky odečíst 50% sleva. Fyzické parkovací automaty umístěné na ulici slevu neposkytují. Tu získáte jen při online platbě.

Změny v pravidlech parkování jsou popsány na webových stránkách parking.praha.eu.

