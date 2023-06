Nejvyšší vedení ČSOB čekají změny. Novou členkou představenstva se stane Marcela Výbohová

Nejvyšší vedení ČSOB se částečně obmění. Od září se totiž Tom Blanckaert, člen představenstva ČSOB zodpovědný za oblast řízení rizik skupiny ČSOB, přesune do pozice výkonného ředitele Credits CBC Banque. Nahradí tak Denise Claikense, který se v CBC rozhodl přijmout jinou roli.





Tom Blanckaert

Do představenstva na místo Blanckaerta usedne Marcela Výbohová, členka představenstva slovenské ČSOB zodpovědná za řízení rizik. Marcela tak bude jmenována členkou představenstva a výkonnou ředitelkou pro řízení rizik pro ČSOB CZ.





Marcela Výbohová

Na její pozici zase nastoupí Marek Nezveda, výkonný ředitel Interního auditu v ČSOB CZ, který posílí tým představenstva ČSOB SK. Bude tu zodpovědný za oblast řízení rizik. Tato změna však ještě podléhá schválení Evropské centrální banky.

Marek Nezveda

V případě jejího posvěcení Marka Nezvedu v pozici výkonného ředitele Interního auditu ČSOB nahradí Hana Bučková, výkonná manažerka oddělení interního auditu v oblasti finančních trhů, řízení rizik, compliance a financí v ČSOB.

Hana Bučková

Těším se na spolupráci a další rozvoj našeho přístupu a zaměření na klienta i v novém složení představenstva. Tomovi děkuji za skvělou spolupráci a všem kolegům přeji hodně úspěchů v jejich nových rolích, mnoho sil a nadšení z nových výzev, uvedl k personálním novinkám Aleš Blažek, generální ředitel skupiny ČSOB.

Tom Blanckaert získal magisterský titul v oboru ekonomie na Katolické univerzitě v Lovani a postgraduální magisterský titul v managementu na Vlámské ekonomické střední škole v Bruselu. Do KBC nastoupil v roce 1994 jako interní auditor. V průběhu let zastával roli Relationship Managera korporátní pobočky v Paříži, zástupce Kredietbank v Tunisku, rizikového poradce v Belgii, zástupce ředitele odboru korporátního bankovnictví a poté ředitele odboru korporátních a SME úvěrů v Kredytbank v Polsku, ředitele úvěrového ředitelství v ČSOB na Slovensku. Také působil jako výkonný ředitel pro malé a střední podniky a korporátní úvěrová rizika v K&H Bank v Maďarsku. V roce 2018 postoupil do KBC Group do role generálního ředitele podnikového auditu. Od června 2022 je členem představenstva ČSOB Česká republika, kde působí jako Chief Risk Officer pro ČSOB Česká republika.

Marcela Výbohová získala magisterský titul v oboru ekonomie na Bratislavské univerzitě. Po ukončení studia nastoupila v roce 1995 do Tatra banky jako vedoucí platebního styku. V roce 2000 se ujala pozice Head Whole Sales Back office a v roce 2002 se stala Senior Vice President Operations. Marcela nastoupila do ČSOB Slovensko v roce 2008 na pozici Manager Operations a od února 2014 je členem představenstva, kde působí ve své současné roli Chief Risk Officera.

Marek Nezveda vystudoval obor Finance na Masarykově Universitě v Brně. Rovněž získal titul FCCA u Association of Chartered Certified Accountants. Ke Skupině KBC se připojil v roce 2004 po kariéře v Ernst & Young a ABN AMRO. Do roku 2010 řídil týmy interního auditu pojišťoven v rámci skupiny KBC. V roce 2010 přešel do ČSOB Pojišťovny, kde do roku 2014 zastával funkci Ředitele divize životního pojištění a zároveň člena představenstva. V roce 2014 byl jmenován Finančním ředitelem a Ředitelem divize řízení rizik. Zároveň vykonával funkci místopředsedy představenstva ČSOB Pojišťovny. Od roku 2019 Marek vykonává funkci Výkonného ředitele Interního auditu ČSOB a odpovídá za vykonání interních auditů ve Skupině ČSOB.

Hana Bučková získala magisterský titul v oboru Účetnictví a finančního managementu na Vysoké škole ekonomické v Praze v roce 2002. V ČSOB Česká republika začala pracovat hned po studiu jako stážistka v HR oddělení. V roce 2003 přešla do oddělení auditu na pozici auditorky a v březnu 2008 se stala hlavní auditorkou. Ve své kariéře pokračovala v interním auditu, a to jak v oblasti finančních trhů, klientských aktiv a rizik, tak v oblasti úvěrů, distribuce a platebních služeb. V roce 2020 se stala výkonnou manažerkou oddělení interního auditu v oblasti finančních trhů, řízení rizik, compliance a financí.

Jmenování Marcely, Marka a Hany do jejich nových funkcí nabývá účinnosti od 1. srpna 2023.