Měšec.cz  »  Nejvyšší úroková sazba na trhu spoření. mBank překvapila novým spořicím účtem

Dalibor Z. Chvátal
1. 9. 2025
mBank mKarta Svět Autor: mBank S. A.

mBank začala od 1. 9. 2025 nabízet dva nové spořicí účty. První se jmenuje mSpořicí účet a druhý mSpořicí účet Plus. Současně jsou v nabídce banky i původní produkty spořicí účet mSpoření a termínovaný vklad mVklad. Naopak skončil spořicí účet eMax Plus, který nabízel 2,01 % p.a. do 200 00 Kč.

Probereme si rozdíly, výhody a nevýhody.

Spořicí účet bez podmínek

Bez podmínek je nový spořicí účet s názvem mSpořicí účet. Má úrokovou sazbu 3,01 % p.a. bez omezemí zůstatku účtu.

Stejnou úrokovou sazbu nabízí i stávající mSpoření, které však funguje na jiném principu. Pro mSpoření si zakládáte cíle do max. 100 000 Kč, takže celkem můžete mít až 8 cílů = 8× 100 000 Kč, tedy 800 000 Kč s úrokovou sazbou 3,01 % p.a. Částka nad 100 000 Kč se úročí sazbou 0,01 % p.a.

mSpoření

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 800 000
(8× 100 000 Kč)		 800 001 – neomezeno
(nad 8× 100 000 Kč)
Bez omezení 3,01 % 0,01 %

mSpořicí účet (novinka)

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
Bez omezení 3,01 %

Spořicí účet s podmínkami

Další novinkou je spořicí účet s názvem mSpořicí účet Plus. Ten nabízí 4,01 % p.a. bez omezení výše zůstatku účtu a jde tak o nejvyšší nabídku na trhu spořicích účtů bez podmínek investování.

První 3 kalendářní měsíce od jeho založení (včetně toho prvního) jsou vždy bez podmínek, poté musíte pro lepší úrokovou sazbu (banka ji nazývá bonusovou) splnit tyto podmínky:

  • Min. 15 000 Kč měsíčně příchozí platba na účet
  • min. 5 bezhotovostních plateb kartou

Pokud máte v mBank studentský účet (15 – 17 let včetně), platí pro vás jen podmínka 5 plateb kartou.

mSpořicí účet Plus (novinka)

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
Bez omezení 4,01 %

Top nabídka na trhu

Ve zkratce, v mBank máte nyní na výběr ze dvou spořicích účtů s dobrou a lepší úrokovou sazbou a bez složitých podmínek. Úroková sazba platí min. do 30. 9. 2025 a pak se uvidí. Stávající mSpoření má smysl jen pro toho, kdo chce spoření „nasáčkovat“ do svých cílů. Oba nové spořicí účty jsou totiž lepší a jednodušší.

Pozor na to, že pokud byste ihned začali do mBank přesouvat své životní úúspory ve značném objemu, počítejte s velmi citlivým AML procesem, kterým je mBank proslulá a může skončit na pár dnů nedostupnosti vašich prostředků nebo zrušením účtů.

Tak či onak, nyní jde o nejlepší nabídku na trhu spořicích účtů. Nejbližším konkurentem je Raiffeisenbank, která nabízí 4 % p.a. do 500 000 Kč bez podmínek investování. Pokud investovat budete, 4 % p.a. vám nabídne ještě Banka CREDITAS a ČSOB.

Podrobné porovnání aktuálních sazeb spořicích účtů vydáme již brzy, na aktualizaci úrokových sazeb spoření usilovně pracujeme.

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Nejžádanější na měšec.cz

