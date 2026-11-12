Nejvyšší důchody mají v Praze, přesto jim na nájem chybí přes 9 tisíc korun. Ani superdávka nepomůže

Rozdíly u vyplácených starobních důchodů se mezi jednotlivými kraji liší jen mírně. Rozdíly v nájmech jsou z tohoto hlediska mnohem podstatnější. V důsledku toho seniorům v Praze nemusí průměrný důchod stačit ani na nájem, zatímco v jiných krajích jim z něj naopak zbyde i na živobytí. Informace vyplývají ze zprávy poradenské skupiny Moore Czech Republic, podle které se starobní penze mezi kraji liší jen o desetinu, zatímco rozdíly v nájmech mohou být mezi kraji i dvojnásobné.
Přesněji řečeno rozdíl v průměrném důchodu mezi nejlepším a nejhorším krajem je 2024 Kč, ale rozdíl v nájmu stejného bytu u nich dosahuje 15 535 Kč. Odlišnosti analýza ilustruje na nájmu modelového bytu o 65 m², kam jsou započítány i energie (voda, teplo, elektřina).
Nejhůře jsou na tom z hlediska porovnání paradoxně důchodci v Praze, kde se sice vyplácí průměrně nejvyšší důchody v ČR (22 211 Kč), ale na tržní průměrné nájemné však stále chybí více než 9000 Kč (9346 Kč), protože vyjde v průměru na 31 557 Kč (asi 28 600 Kč bez energií), což představuje 142 % průměrného důchodu (bez energií 129 %). Samotné energie v Praze vyjdou zhruba na další tři tisíce.
Problém se však netýká jen hlavního města. Průměrný důchod vyplácený mužům nepokryje tržní nájem vč. energií celkem ve třech krajích, u žen dokonce v pěti krajích.
Rozdíl ve výši penzí mužů a žen se dlouhodobě pohyboval kolem 20 % (což zhruba odpovídá rozdílu v platech mužů a žen). Se zavedením výchovného se rozdíl mezi starobními důchody v roce 2023 snížil na 13 %. Pokud vy však zůstalo v platnosti, že se od příštího roku nebude výchovné valorizovat, začnou se nůžky mezi výší důchodu opět rozevírat.
Tržní nájem s energiemi převyšuje průměrný důchod i v Jihomoravském kraji (důchodci chybí 3249 Kč) a ve Středočeském kraji (chybí 921 Kč). Ženy mívají v průměru nižší důchod a na tržní nájem s energiemi nedosáhnou ani v Plzeňském a Pardubickém kraji.
Senior, který v metropoli nemá vlastní bydlení nebo levný nájem z dřívějška, se z průměrné penze neuživí. Rozdíl musí pokrýt rodina, úspory nebo odchod z Prahy, upozorňuje Radovan Hauk, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic a zdůrazňuje, že takovým seniorům nepomůže ani superdávka:
Pražskému seniorovi s průměrným důchodem nepomůže, protože na ni vůbec nedosáhne. Stát při výpočtu dávky uzná náklady na bydlení jen do výše normativu, který pro seniora v Praze činí od října 16 810 Kč měsíčně. Součet normativu a životního minima je nižší než průměrný pražský důchod 22 211 Kč, takže dávka vychází nulová. A i kdyby senior s nižším důchodem na dávku dosáhl, skutečný nájem 28 600 Kč je skoro o 12 000 Kč nad normativem a tento rozdíl stát nikdy nezapočítá.
Ač jsou zde výpočty postavené na modelovém příkladu, nepoměr je tak velký, že odráží realitu důchodců v hlavním městě. Navíc z praxe po přiznání přepočítané superdávky na základě říjnových změn vyplývá, že problém je mnohem širší a netýká se jen hlavního města. Na odejmutí dávky nebo její podstatné snížení právě i z důvodu nedostačujících normativů vzhledem k realitě si stěžují důchodci, ale např. i na samoživitelky i v jiných krajích (na téma připravujete článek).
Superdávka měla lidem pomoci, místo toho je může připravit o bydlení. Neziskovky varují před chybami
Nejlépe z porovnání vycházejí naopak senioři v Ústeckém kraji, kterým po zaplacení nájmu zbyde 4800 Kč, dále v Moravskoslezském kraji (4475 Kč) a na Vysočině (3883 Kč). Podle analýzy společnosti Moore je žebříček krajů podle toho, co seniorovi zbude, téměř opačný než žebříček podle výše důchodu. Ústecký kraj má tak sice třetí nejnižší průměrný důchod v ČR, po úhradě nájmu z něj ale seniorovi zbyde nejvíc. Karlovarský kraj má nejnižší průměrné důchody, ale ze srovnání vychází jako čtvrtý nejlepší, zatímco Praha s nejvyšším důchodem na poslední příčce.
Výše důchodu o životní úrovni seniora rozhoduje jen z malé části. Stejný pražský senior je s nejvyšším důchodem v zemi buď nejlépe zajištěným důchodcem v republice, pokud bydlí ve vlastním, nebo tím nejohroženějším, pokud platí tržní nájem. Nic mezi tím. Rozhoduje tedy kraj a hlavně to, zda senior bydlí ve vlastním, nebo v nájmu, vysvětlil Hauk s poukazem na to, že ženy vycházejí ze srovnání obecně hůře právě kvůli nižším důchodům.
Muži pobírají v průměru 22 347 Kč, ženy 19 912 Kč. Průměrný důchod žen přesahuje 20 000 Kč jen v Praze (21 150 Kč) a ve Středočeském kraji (20 133 Kč). Nejnižší důchody mají ženy v Karlovarském kraji (19 265 Kč) a v Moravskoslezském kraji (19 327 Kč). Rozdíl mezi muži a ženami je největší v Moravskoslezském kraji (3 718 Kč) a nejmenší v Karlovarském kraji (1 932 Kč), vyjmenoval Hauk.
O rozdílech v platech u mužů a žen (a o mnoho dalším) si povídáme s Tomášem Ervínem Dombrovským v našem podcastu S Měšcem v plusu: