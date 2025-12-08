Nejvíc si za elektřinu připlatí pražské domácnosti, spočítali analytici

Energetický regulační úřad před 2 týdny rozhodl, že regulovaná cena elektřiny od 1. 1. 2026 stoupne v průměru o 1,1 %. Jak to ovlivní ceny v jednotlivých distribučních územích, nyní spočítali analytici společnosti Kalkulátor.cz.
Již na první pohled vidíme, že PRE tentokrát zdražuje nejvýrazněji – a Pražané si tak oproti zbytku republiky připlatí, říká Lukáš Kaňok, šéf sekce Energo společnosti Kalkulátor.cz. Ke změně ceny podle něj dojde nejen u vysokého, ale i nízkého tarifu, který mají domácnosti s dvoutarifní distribuční sazbou.
Vysoký tarif, který známe jako denní proud, zdraží pro běžnou domácnost s nejčastější distribuční sazbou D02d o 8 %. Citelnější pak bude zdražení u domácností s nižší spotřebou a jednotarifní sazbou D01d.
Zde cena distribuce naroste o 23 %, tedy téměř o čtvrtinu původní ceny, doplnil Kaňok.
Pokud domácnost elektřinou topí, má zpravidla sazby D35d, D45d, D56d nebo D57d. U první zmíněné je výhodnější nízký tarif (dříve známý jako noční proud) k dispozici 16 hodin denně, u zbývajících sazeb je to 20 hodin denně.
U vysokého tarifu se domácnostem s těmito sazbami zvýší poplatek za distribuci o 42 %, u nízkého tarifu o 53 %. Například domácnosti s tepelným čerpadlem si tak v roce 2026 podle propočtů Kalkulátoru připlatí za každou jednu MWh spotřebovanou v rámci nízkého tarifu 74 Kč a 151 Kč ve vysokém tarifu.
Další významnou položkou na faktuře je poplatek za jistič. Ten platíme každý měsíc, a i na příští rok tam vidíme poměrně výrazné rozdíly ve vývoji cen. Zákazníci se sazbou D02d si připlatí přibližně 4 až 5 %, u zákazníků se sazbou D35d už to bude 24 %. Nejběžnější jistič 3×16A zdraží o 60 Kč měsíčně, tedy o 720 Kč za rok, říká Kaňok.
Například u jističe 3×100A dochází ke zdražení o 21 %, ročně tedy 12 000 Kč navíc. Lidé s nejsilnějším jističem 3×160A si pak ročně připlatí 30 000 Kč.
Stejná zůstává daň z elektřiny, o 19 % ovšem zdražuje činnost operátora trhu. Na první pohled vysoké číslo ale ve skutečnosti znamená jen 2,50 Kč měsíčně, tedy přibližně 30 Kč za rok.
Distribuční území EGD
V distribučním území EGD (Jihočeský, Jihomoravský, částečně Vysočina, Zlínský a Olomoucký kraj) dojde podle propočtů k mírnému zdražení v řádech jednotek procent, ve vysokém i nízkém tarifu. U nízkého konkrétně o 1 %, u vysokého od 1 do 29 % v závislosti na konkrétní sazbě.
Ve většině případů jsou to poměrně nízké nárůsty, horší to ale budou mít chaty se sazbou D61d, kde se distribuce ve vysokém tarifu zdražuje o 228 Kč za každou MWh, vypočítává Kaňok.
I zde je dobré počítat s příplatkem za jistič. Nejvýrazněji roste cena pro běžnou domácnost se sazbou D02d. Nejběžnější jistič 3×16A se tady zdraží o 142 %, což je zhruba 1400 Kč za rok. Nejvíc si stejně jako u PRE připlatí zákazníci s nejsilnějšími jističi.
Distribuční území ČEZ
Domácnosti v distribučním území ČEZu (zbytek území ČR) s dvoutarifní sazbou by měli v nízkém tarifu ušetřit 43 %, což by jim mělo vykompenzovat nárůst ceny ve vysokém tarifu o 5 %. Konkrétní úspora se bude odvíjet od toho, jak mají rozdělenou spotřebu. Běžná domácnost se sazbou D02d bude mít každou MWh levnější o přibližně 25 Kč.
Naopak poplatek za jistič ČEZ zdražuje nejvíce. Běžná domácnost si sice připlatí jen 4 %, což vychází na pár desítek korun, typicky zákazník s tepelným čerpadlem a jističem 3×25A už ovšem musí počítat se zdražením o 18 %, tedy přibližně 1600 Kč ročně. U sazby D35d má pak jít dokonce o 30% nárůst.
Systémové služby zlevňují
Dobrou zprávou je, že všem odběratelům se zlevňují systémové služby jednotné po celém Česku. Nejvýraznější to bude u ceny na podporu výkupu elektřiny, která z aktuálních 103 Kč klesá na 10 Kč vč. DPH. Dočkáme se tak zlevnění o celých 90 %, uzavírá Kaňok.
S cenami elektřiny ovšem může v příštím roce zamíchat nově vznikající vláda. Ta slibuje převést poplatek za obnovitelné zdroje, který je vedle poplatku za přenos a distribuci zahrnutý v regulované složce elektřiny, na státní rozpočet. Pokud svůj slib dodrží, mohou ceny určované státem podle ERÚ ještě klesnout.