Nejen pohonné hmoty, ORLEN nově nabízí i pizzamat či prádlomat

Na čerpací stanici ORLEN v Průhonicích na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna můžete využít 2 nově samoobslužné služby – automatizovaný prodej pizzy a praní prádla.
Pizzamat provozuje společnost 360pizza podnikatele Petr Cichoně, zakladatele značek Bageterie Boulevard a Crocodille. Jde o koncept samoobslužné pizzerie, kde si můžete během několika minut zvolit pizzu, kterou pizzerie připravila na míru, následně zchladila a umístila do automatu.
Prádlomat dodává společnost Bestseries, která se zaměřuje právě na samoobslužné prádelní kiosky. Zařízení je vybaveno vysokokapacitními pračkami s objemem 8 a 18 kg a sušičkou s kapacitou 18 kg. Standardní cyklus praní trvá přibližně 30–40 minut, sušení 15–30 minut, vše hotové tedy můžete mít zhruba do hodiny.
Čerpací stanice v Průhonicích patří mezi klíčové stanice v síti. Vzhledem ke své poloze, rozlehlosti či odpočívce pro kamiony patří mezi nejvyhledávanější.
Proto je také vhodným místem pro testování inovací. Na podzim jsme zde instalovali vysokorychlostní dobíjecí stanici pro elektromobily, nyní přidáváme automaty na pizzu a praní prádla. Soudě podle prvních pár týdnů provozu je o tyto nové služby mezi zákazníky zájem, říká Rostislav Moravec, ředitel sítě čerpacích stanic ORLEN v Česku,
Pizzamat a prádlomat jsou pilotní projekty, které bude ORLEN vyhodnocovat v kontextu dalších konceptů. Na rozšiřování nepalivového segmentu se společnost soustředí již delší dobu. Ke konci minulého roku například představila koncept čerpací stanice a samoobslužné prodejny potravin, kde navíc zákazníkům s nákupem radí avatar.