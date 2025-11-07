Nejen na důchod. Šetřit bychom měli i na zajištění péče

Podle výzkumu agentury MindBridge realizovaného pro neziskovou organizaci Mila a NN Životní pojišťovnu se na možnost, že se stanou nesoběstačnými, finančně nijak nepřipravuje polovina dotázaných.
Dnešní třicátníci mají přitom 50% šanci dožít se 95 let. Do roku 2050 se má počet lidí starších 75 let zdvojnásobit a třetina z nich bude potřebovat dlouhodobou péči.
Už dnes ale systém sociálních služeb nestíhá – chybí pečovatelé i kapacity v domovech. Nemocným a nemohoucím tak z velké části pomáhají příbuzní či známí. Role takzvaných neformálních pečujících jim pak logicky do života vnáší velkou psychickou, fyzickou a mnohdy i finanční zátěž. Zkušenost s péčí o své blízké má podle MPSV 40 % dospělých, nejčastěji jde o ženy ve věku 45 až 65 let.
Finančně náročná je taková situace samozřejmě i pro toho, kdo péči potřebuje. Plánovat a připravovat se dopředu je přitom ochotná jen malá část z nás. Podle zmíněného průzkumu 53 % Čechů spoléhá na to, že náklady na jejich péči pokryje stát. Jen třetina je připravena nést je sama. Pomoc od jiných členů rodiny pak očekává 12 %.
Finanční příprava na stáří je stále spíš výjimkou než pravidlem. Přitom zajistit péči ze svého, nebo jen s pomocí blízkých, je velmi náročné, říká Petr Němeček, ředitel externí distribuce NN Životní pojišťovny.
Stát sice lidem vyžadujícím péči pomáhá prostřednictvím příspěvku na péči a některých dávek, v praxi ale nemusí stačit. Přehled dávek najdete v článku: Příspěvky pro seniory, nemohoucí a jejich pečovatele. O co a kde žádat?
Podle odborníků je proto vhodné myslet do budoucna i na tuto rezervu – vedle vlastních úspor může být alternativou také komerční pojištění. Typicky životní pojištění nebo pojištění dlouhodobé péče, které navíc daňově zvýhodňuje stát. Na co si dát při sjednání této pojistky pozor, poradí náš článek: Pojištění dlouhodobé péče. Jak nesoběstační musíte být, aby vám pojišťovna plnila?