Měšec.cz  »  Nejdelší odstávka skončila. Banka CREDITAS představila CREDITAS One, ale zatím ne pro všechy

Nejdelší odstávka skončila. Banka CREDITAS představila CREDITAS One, ale zatím ne pro všechy

Dalibor Z. Chvátal
Včera
přidejte názor

Sdílet

CREDITAS One, internetové a mobilní bankovnictví od Banky CREDITAS, spuštěné k 19. 11. 2025.
CREDITAS One, internetové a mobilní bankovnictví od Banky CREDITAS, spuštěné k 19. 11. 2025.
CREDITAS One, internetové a mobilní bankovnictví od Banky CREDITAS, spuštěné k 19. 11. 2025.
CREDITAS One, internetové a mobilní bankovnictví od Banky CREDITAS, spuštěné k 19. 11. 2025.
CREDITAS One, internetové a mobilní bankovnictví od Banky CREDITAS, spuštěné k 19. 11. 2025.
CREDITAS One, internetové a mobilní bankovnictví od Banky CREDITAS, spuštěné k 19. 11. 2025.
CREDITAS One, internetové a mobilní bankovnictví od Banky CREDITAS, spuštěné k 19. 11. 2025.
CREDITAS One, internetové a mobilní bankovnictví od Banky CREDITAS, spuštěné k 19. 11. 2025.
CREDITAS One, internetové a mobilní bankovnictví od Banky CREDITAS, spuštěné k 19. 11. 2025.
CREDITAS One, internetové a mobilní bankovnictví od Banky CREDITAS, spuštěné k 19. 11. 2025.
CREDITAS One, internetové a mobilní bankovnictví od Banky CREDITAS, spuštěné k 19. 11. 2025.
CREDITAS One, internetové a mobilní bankovnictví od Banky CREDITAS, spuštěné k 19. 11. 2025.
CREDITAS One, internetové a mobilní bankovnictví od Banky CREDITAS, spuštěné k 19. 11. 2025.
CREDITAS One, internetové a mobilní bankovnictví od Banky CREDITAS, spuštěné k 19. 11. 2025.
CREDITAS One, internetové a mobilní bankovnictví od Banky CREDITAS, spuštěné k 19. 11. 2025.
CREDITAS One, internetové a mobilní bankovnictví od Banky CREDITAS, spuštěné k 19. 11. 2025.
CREDITAS One, internetové a mobilní bankovnictví od Banky CREDITAS, spuštěné k 19. 11. 2025.
CREDITAS One, internetové a mobilní bankovnictví od Banky CREDITAS, spuštěné k 19. 11. 2025.
CREDITAS One, internetové a mobilní bankovnictví od Banky CREDITAS, spuštěné k 19. 11. 2025.
CREDITAS One, internetové a mobilní bankovnictví od Banky CREDITAS, spuštěné k 19. 11. 2025.
CREDITAS One, internetové a mobilní bankovnictví od Banky CREDITAS, spuštěné k 19. 11. 2025.
CREDITAS One, internetové a mobilní bankovnictví od Banky CREDITAS, spuštěné k 19. 11. 2025.
CREDITAS One, internetové a mobilní bankovnictví od Banky CREDITAS, spuštěné k 19. 11. 2025.
CREDITAS One, internetové a mobilní bankovnictví od Banky CREDITAS, spuštěné k 19. 11. 2025.
CREDITAS One, internetové a mobilní bankovnictví od Banky CREDITAS, spuštěné k 19. 11. 2025.
CREDITAS One, internetové a mobilní bankovnictví od Banky CREDITAS, spuštěné k 19. 11. 2025.
CREDITAS One, internetové a mobilní bankovnictví od Banky CREDITAS, spuštěné k 19. 11. 2025.
Všechny fotografie

Čtyři dny a 16 hodin, byť z toho byl jen 1 den pracovním dnem. Šlo zatím o nejdelší plánovanou odstávku internetového a mobilního bankovnictví. Zdá se, že Banka CREDITAS ji zvládla a vše funguje podle plánů, byť první ohlasy klientů banky na novinku jsou spíše negativní.

Recenze mobilních aplikací mají v době publikace aktulality nízké hodnocení (Apple 2,7 z 5, 45 recenzí, Android 2,3 z 5, 19 recenzí). Faktem ale je, že jde o novou, ostrou verzi, na které budou vývojáři bez pochyb ještě pracovat, a to i na základě klietských zpětných vazeb.

Nová verze bankovnictví se jmenuje CREDITAS One a název je stejný pro internetové i mobilní bankovnictví, obě banka spustila ve středu 19. 11. 2025.

Novinku si však banka prozatím testuje jen na klientech původní Max banky, nyní Divize Max. Pro nové klienty nová verze ještě není k dispozici.

Oficiální podporované prohlížeče CREDITAS One:

  • Apple Safari
  • Google Chrome
  • Microsoft Edge (používající Chromium)
  • Mozilla Firefox

Podporované jsou i mobilní verze prohlížečů v mobilu.

Technické parametry mobilních aplikací CREDITAS One:

Aplikace nebude fungovat na zařízeních s rootem a jailbreakem.

Odstávka přímého bankovnicví je nezbytná a důležitá u všech bank i nebank. Jako každá databáze, tak i přímé bankovnictví vyžaduje průběžnou, pravidelnou údržbu. Čím je systém robustnější, tím jsou odstávky častější, typicky u Raiffeisenbank. Naproti tomu menší banky s jednoduššími systémy odstávky mají jen párkrát ročně.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

T-Mobile má 6,6 milionu zákazníků, spotřebují čím dál víc dat

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

ChatGPT rozšiřuje prostor pro spolupráci

Startupy popisují byrokratické peklo v EU

Hloubková analýza Gemini už může procházet i váš Gmail a Drive

Minimální zálohy 2026: OSVČ ušetří tisíce korun

Vnitro žádá o další odklad služby e-Legislativa

Kolagenu v těle ubývá už od 25 let, doplníte ho jídlem i pitím

Martin Komora (Vivantis): Bojem o cenu online nevyhrajeme

Většina her už běží v Linuxu, potřebujeme ještě Windows?

Jak to bude vypadat, až nás budou chránit roboti?

Pozor na ClickFix, tento malware skoro nic nezastaví

Na internetu se pohybují houfy falešných bankovníků

Nejdelší projekt českého e-Governmentu chce další odklad

Vánoční nákupy ohrožují podvodné e-shopy a falešné reklamy

Hawking na UV rampě nebo drama na safari? Nevěřte všemu

Budoucnost bez tradičních hesel je zase blíž, alespoň ve Windows

Padělky za 24 korun a nulová obrana. Temu ničí český byznys

Prevence rakoviny slinivky odhalila už tři nádory

Agentní AI nakupování přichází. I do Česka

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).