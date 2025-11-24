Nejdelší odstávka skončila. Banka CREDITAS představila CREDITAS One, ale zatím ne pro všechy

Čtyři dny a 16 hodin, byť z toho byl jen 1 den pracovním dnem. Šlo zatím o nejdelší plánovanou odstávku internetového a mobilního bankovnictví. Zdá se, že Banka CREDITAS ji zvládla a vše funguje podle plánů, byť první ohlasy klientů banky na novinku jsou spíše negativní.
Recenze mobilních aplikací mají v době publikace aktulality nízké hodnocení (Apple 2,7 z 5, 45 recenzí, Android 2,3 z 5, 19 recenzí). Faktem ale je, že jde o novou, ostrou verzi, na které budou vývojáři bez pochyb ještě pracovat, a to i na základě klietských zpětných vazeb.
Nová verze bankovnictví se jmenuje CREDITAS One a název je stejný pro internetové i mobilní bankovnictví, obě banka spustila ve středu 19. 11. 2025.
Novinku si však banka prozatím testuje jen na klientech původní Max banky, nyní Divize Max. Pro nové klienty nová verze ještě není k dispozici.
Oficiální podporované prohlížeče CREDITAS One:
- Apple Safari
- Google Chrome
- Microsoft Edge (používající Chromium)
- Mozilla Firefox
Podporované jsou i mobilní verze prohlížečů v mobilu.
Technické parametry mobilních aplikací CREDITAS One:
Aplikace nebude fungovat na zařízeních s rootem a jailbreakem.
Odstávka přímého bankovnicví je nezbytná a důležitá u všech bank i nebank. Jako každá databáze, tak i přímé bankovnictví vyžaduje průběžnou, pravidelnou údržbu. Čím je systém robustnější, tím jsou odstávky častější, typicky u Raiffeisenbank. Naproti tomu menší banky s jednoduššími systémy odstávky mají jen párkrát ročně.