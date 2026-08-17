Neféroví náboráři vás mohou bez vašeho vědomí přepsat k jiné zdravotní pojišťovně. Poradíme, co dělat

O nepoctivých náborářích jsme zvyklí slýchat spíš v souvislosti s energetickým trhem, kde – většinou s pomocí nepravdivé historky – převádí spotřebitele pod konkurenční dodavatele energií. Podobně se vám ale může stát i to, že se bez svého vědomí ocitnete u jiné zdravotní pojišťovny. A to hlavně během dvou období v roce.
Zdravotní pojišťovnu totiž není možné změnit kdykoliv, je nutné to udělat v jednom ze dvou přeregistračních období a maximálně jednou za rok. Pojišťovnu můžete změnit buď v době od ledna do konce března (pak přejdete k 1. červenci) nebo od července do konce září (pak budete klientem té nové od 1. ledna následujícího roku). Právě během přeregistračních období můžete narazit na nepoctivé náboráře.
S takovou situací se můžete setkat například na ulici, ale i doma, kdy podvodníci zazvoní u vašich dveří. Tito lidé se často vydávají za zástupce zdravotních pojišťoven a snaží se vás přimět k podpisu dokumentů, které mohou působit jako souhlas s průzkumem, výhodná nabídka nebo žádost o získání finančního bonusu. Jednají rychle, vytvářejí dojem naléhavosti a spoléhají na to, že dokumenty podrobně nezkontrolujete a podepíšete. Ve skutečnosti však jde o přeregistrační formulář k jiné zdravotní pojišťovně, upozornila na nepoctivé praktiky Viktorie Plívová, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny s tím, že často se pojištěnci dozví o změně například až ve chvíli, kdy obdrží výzvu k převzetí nového průkazu pojištěnce nebo, v horším případě třeba i jejich lékař, který nemusí mít s novou zdravotní pojišťovnou uzavřenou smlouvu.
Pokud však k přeregistraci došlo bez vašeho vědomí a souhlasu, můžete ji zrušit v rámci reklamačního řízení mezi zdravotními pojišťovnami. Podle Plívové byste ale měli jednat hned, jak to zjistíte. A to tak, že se obrátíte na svou původní zdravotní pojišťovnu a podáte reklamaci přeregistrace s tím, že si změnu pojišťovny nepřejete a chcete zůstat i nadále u té původní.
Podle Plívové pojišťovna případy nepoctivých náborářů zaznamenává pravidelně.
Jejich počet se nijak dramaticky nemění, ale například v průběhu letošního jarního přeregistračního období jsme evidovali zvýšený počet nekalých přeregistrací zejména na Mostecku, Chomutovsku, Lounsku, Karlovarsku, Chebsku a Ostravsku. Případů zde byly zaznamenány stovky. Naše interní šetření následně odhalilo, že tito klienti byli oslovováni s nabídkou fiktivních bonusů, kdy podpisem stvrdili namísto žádosti o jejich výplatu právě přechod k jiné pojišťovně. Až při následné kontrole takto oklamaných lidí (například se dožadovali slíbeného bonusu) prostřednictvím telefonátu či osobně na pobočce VZP zjistili, že byli podvedeni, uvedla pro server Měšec.cz mluvčí VZP s tím, že jejich zaměstnanci nikdy nenavštěvují lidi přímo v domácnostech, ani je neoslovují na ulicích apod. (což byl právě způsob, který k nekalým přeregistracím tzv. náboráři využívali).