Nedostatek vody může zdražit štědrovečerní večeři. Jak se může zvýšit cena kaprů?

Rybáři se v letošní chovné sezoně potýkali s nedostatkem vody. I když by na Vánoce mělo být kaprů dostatek, může jejich cena vzrůst. Vyplývá to ze zprávy Mendelovy univerzity v Brně.
Letošní sezona byla komplikovaná hlavně v systému hospodaření, tedy v malých objemech vody, která se ani neobměnila. Kapři jsou v dobré kondici, jejich přírůstky jsou ale nižší, uvedl Ivan Šútovský, ředitel Rybníkářství Pohořelice a vysvětlil, že právě objem dostupné vody patří mezi zásadní faktory, které ovlivňují produkci ryb.
Ačkoli Šútovský očekává, že bude český trh bude před Vánoci dostatečně zásoben, ceny by podle předběžných odhadů ale mohly mírně vzrůst.
Kvůli zvýšeným nákladům na pohonné hmoty a nižší produkci způsobené klimatickými změnami předpokládáme nárůst ceny řádově o nižší jednotky procent, upřesnil Šútovský s tím, že konečné ceny ovlivní skutečné výsledky výlovů. Odhaduje však, že změny cen by měly být minimální, takže by si čtyřčlenná rodina za vánočního kapra mohla připlatit asi o 5 Kč více za porci pro jednu osobu.