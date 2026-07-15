Nedoplatky na sociálním a zdravotním pojištění bude vymáhat finančák

Vymáhání a správu nedoplatků na sociálním a zdravotním pojištění od 1. ledna 2028 převezmou finanční úřady, plánuje Ministerstvo financí. Co to bude znamenat pro toho, kdo státu dluží?
Převzetím vymáhání a správy nedoplatků na sociálním a zdravotním pojištění Finanční správou ČR chce Ministerstvo financí odstartovat další etapu postupného zjednodušování správy veřejných příjmů v rámci projektu Jednotného inkasního místa. Jeho spuštění politici slibují už mnoho let. Prvním krokem bylo spuštění Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele letos v dubnu, do budoucna by měl pod JIM spadat výběr daní i sociálního a zdravotního pojištění.
Stát musí umět pracovat efektivně a využívat informace, které už má k dispozici. Analýzy potvrzují, že klientská základna České správy sociálního zabezpečení a Finanční správy se významně překrývá. Dává proto smysl soustředit vymáhání veřejných pohledávek pod instituci, která pro tuto činnost disponuje potřebnými zkušenostmi, daty i technickým zázemím, komentuje chystanou novinku Alena Schillerová.
Od přesunu vymáhání uvedených pohledávek pod Finanční správu Schillerová očekává také snížení nákladů – jak na straně institucí, tak na straně dlužníků. To se podle ministerstva týká hlavně dluhů na veřejném zdravotním pojištění, které dnes často vymáhají soudní exekutoři a jsou tedy oproti daňové exekuci spojené s výrazně vyššími náklady.
Změna se bude týkat veškerých pohledávek evidovaných územními správami sociálního zabezpečení a Českou správou sociálního zabezpečení, které v důsledku toho přestanou danou agendu vykonávat. Zapojení zdravotních pojišťoven bude v první fázi dobrovolné, doplnila Schillerová.
Kdy vám může dluh na sociálním či zdravotním pojištění vzniknout a jak si závazky vůči státu zkontrolovat, poradí náš starší článek.