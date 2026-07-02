Nebankovní půjčky cenu ukazují, rizika při nesplácení už hůř

Nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů většinou poměrně dobře ukazují, kolik bude půjčka stát. Horší je to s informacemi o tom, co se stane, když se klient dostane do prodlení nebo začne mít potíže se splácením. Vyplývá to z pilotního hodnocení nového srovnávacího nástroje Úvěrový kompas, který spustilo Spotřebitelské fórum.
S Úvěrovým kompasem přicházíme proto, abychom lidem, kteří zvažují spotřebitelský úvěr, přinesli jednoduchý nástroj, který pomůže zorientovat se na trhu nebankovních úvěrů a upozorní, na co by si žadatelé měli dát podle spotřebitelských organizací pozor. Chceme upozornit na to, že cena není jediným vodítkem, vysvětluje Kryštof Kruliš, předseda správní rady Spotřebitelského fóra.
Úvěrový kompas se tedy nezaměřuje na cenu půjčky, ale zkoumá, jak srozumitelně a transparentně poskytovatelé nebankovních úvěrů vysvětlují podmínky svých produktů běžnému spotřebiteli.
Hodnotitelé ze spotřebitelských organizací proto sledovali nejen informace o ceně, ale také dostupnost smluvní dokumentace, pravidla při prodlení, sankce nebo to, zda poskytovatelé klientům vysvětlují postup při potížích se splácením.
Z pilotního hodnocení přitom vyplývá, že základní cenové údaje jsou u většiny sledovaných produktů dobře dohledatelné. U 17 z 18 hodnocených produktů poskytovatelé uváděli RPSN, výši splátky i celkovou částku, kterou klient zaplatí.
Horší už je to s dalšími náklady, například s poplatky nebo náklady při odložení splátky. Zájemce o půjčku se tak obvykle dozví, kolik má pravidelně splácet a kolik úvěr celkem stojí. Méně přehledné ale bývá, co všechno může cenu půjčky ovlivnit později, tedy v průběhu splácení.
Za největší slabinu pak hodnotitelé označili informace o tom, co následuje při prodlení. Ty podle nich často nejsou stejně viditelné a srozumitelné jako informace o ceně. U deseti hodnocených produktů nebyl popsán upomínkový proces vůbec. Žádný z hodnocených produktů také neuváděl přímo u produktu okamžik zesplatnění. Tedy situaci, kdy může poskytovatel požadovat doplacení celého dluhu najednou. U pěti produktů se tuto informaci nepodařilo dohledat vůbec.
Právě v okamžiku, kdy se člověk dostane do potíží, přitom potřebuje jasně vědět, co má dělat, jak rychle může dluh narůstat a jaké kroky může poskytovatel podniknout. Podle Úvěrového kompasu má v této oblasti trh nebankovních půjček největší rezervy.
Vedle konkrétních poplatků se Úvěrový kompas zaměřil také na to, jak snadno se zájemce o půjčku ještě před podpisem dostane ke smluvní dokumentaci. A zatímco vzor smlouvy nebo alespoň předsmluvní informace byly u většiny produktů veřejně dostupné, dostupnost všeobecných obchodních podmínek a informací o tom, co se stane při opožděné splátce, byla horší.
Všeobecné obchodní podmínky se daly snadno najít jen u pěti hodnocených produktů, u sedmi nebyly na stránce produktu k nalezení vůbec.
Další slabinou jsou informace pro lidi, kterým poskytovatel žádost o úvěr zamítne, nebo pro ty, kteří se už dostali do problémů se splácením. U 17 z 18 produktů nebylo uvedeno, zda se žadatel dozví alespoň hlavní důvody zamítnutí žádosti. Stejný počet produktů podle hodnocení neobsahoval kontakty nebo odkazy na dluhové poradny.
Podle Spotřebitelského fóra by proto poskytovatelé měli více pracovat s prevencí. Pomoci může například srozumitelnější vysvětlení poplatků, viditelnější informace o prodlení, jasný popis postupu při problémech se splácením nebo odkaz na bezplatné odborné dluhové poradenství.
Výsledky ukazují, že změna je potřebná zejména v transparentnosti a srozumitelnosti informací. Často může pomoci přehlednější web, jasnější vysvětlení poplatků, viditelnější informace o prodlení, srozumitelný popis postupu při potížích nebo odkaz na odborné dluhové poradenství, doplnil Kruliš.
Úvěrový kompas je otevřený projekt, do kterého se mohou zapojit spotřebitelské organizace a dluhové poradny působící v Česku. Pilotní hodnocení se týkalo porovnatelných nebankovních spotřebitelských úvěrů.
Na pilotním projektu se podílely Spotřebitelské fórum, Asociace občanských poraden a některé její členské poradny, Sdružení českých spotřebitelů, Škola spotřebitele a Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace. Odborným garantem projektu je Centrum ekonomických a tržních analýz.