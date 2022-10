Nárok na přídavky na dítě má 90 tisíc rodičů, kteří o tom nevědí

Autor: Depositphotos

Přibližně 90 tisíc rodičů má zřejmě nárok na to, aby od státu pobíralo přídavky na děti. Jen zřejmě netuší, právě jim by stát příspěvky každý měsíc posílal, kdyby o ně ovšem požádali. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) to zjistilo při administraci došlých žádostí o jednorázový přídavek na dítě, který se vyplácí jako jednorázová dávka na každé dítě od polovina srpna 2022. Na tento příspěvek mají nárok rodiny, jejich společné hrubé příjmy nedosahují částky 1 milionu Kč za rok.





S rychlým rozvojem digitalizace na MPSV dochází k mnohem lepšímu propojení databází a díky tomu získáváme stále přesnější data, a to samozřejmě s důrazem na maximální ochranu osobních údajů. Z doposud podaných žádostí o jednorázový pětitisícový příspěvek na dítě vyplynulo, že zhruba 90 tisíc rodičů má nárok i na pravidelný měsíční přídavek na dítě, ale dosud o něj nepožádali. Máme detailní informace o cílové skupině, které nyní můžeme nabídnout konkrétní a pravidelnou pomoc, uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).





MPSV nyní chce tyto rodiče napřímo oslovit a vyzvat je, aby o přídavky na dítě požádali.

Postupně rozešleme potenciálním příjemcům SMS zprávy, které přijdou od odesílatele označeného jako MPSV JENDA a budou je informovat o tom, že příjemce zprávy má pravděpodobně nárok na přídavek na dítě. Jedná se o stejného odesílatele, jako v případě jednorázového pětitisícového příspěvku na dítě, popisuje postup náměstek pro informační technologie na MPSV Karel Trpkoš.

Ministerstvo bude rozesílat zprávy rodičům také e-mailem, podle toho, jakou kontaktní možnost si zvolili, když se kvůli jednorázovému příspěvku přihlašovali do aplikace Jenda.

Příspěvek na dítě činí průměrně 1100 Kč a je možné o něj požádat až 3 měsíce zpětně. Od ledna 2023 se však tato částka zvýší. Příspěvky se vyplácejí měsíčně a rodiče, kteří na něj mají nárok, ho získají pro každé nezaopatřené dítě do věku 26 let. Aby na příspěvek nárok vznikl, rodiče musí prokázat, že jejich celkový příjem není vyšší než 3,4násobek životního minima.

„Díky jednorázovému příspěvku máme exkluzivní data a je naší povinností nasměrovat naši pomoc tam, kam má být zacílena. Tedy hlavně k rodičům dětí, kteří mají problémy s dopady inflace,“ říká ministr Jurečka.

Žádost o příspěvek na dítě můžete podat online na webu MPSV za pomoci elektronické identity nebo osobně na pobočkách Úřadu práce.

MPSV žádá rodiče, kterým zpráva přijde, aby aby před otevřením jakékoliv adresy raději dvakrát zkontrolovali, zda se opravdu pohybují na oficiálních webových stránkách ministerstva, které nemají žádnou jinou doménu než www.mpsv.cz,“ upozorňuje náměstek Trpkoš.

V srpnu 2022 totiž lidem chodily falešné SMS zprávy, které se tvářily jako oficiální výzva od Ministerstva práce a sociálních věcí, aby zájemci podali žádost o příspěvek na bydlení. Tyto zprávy odkazovaly na podvodné webové stránky, které vypadaly k nerozeznání od webu MPSV. Šlo však o weby, jejich cílem byla krádež dat a phishing. Tyto weby jsou v současné době zablokované, přesto je opatrnost a kontrola správné domény nutná.