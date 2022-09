Nano Green přechází na extrémní spotové ceny elektřiny. Armex Energy účtuje za garantované ceny ještě víc

Zelená energie od společnosti Nano Green, patřící do skupiny Nano Energies přestane poskytovat pevné ceníkové ceny a od 1. 10. 2022 přejde na ceny spotové. To znamená, že cena silové elektřiny bude přímo závislá na aktuální ceně na lipské burze.

Cena se stanovuje každou hodinu a v době publikace aktuality činí v přepocčtu 12 875,66 Kč/MWh (524,06 €). K tomu je potřeba přičíst poplatek z distribuci, daň z elektřiny, měsíční paušál a poplatek a obchodování na burze (+ 2367,44 Kč pro území ČEZ distribuce, taif D02d, nad 3 × 10 A do 3×16 A včetně).

Cena silové elektřiny pro VT i NT a pro všechny distribuční sazby je složena z ceny silové elektřiny účtované dle hodinových cen dosažených obchodováním na denním velkoobchodním trhu a ceny za služby obchodu ve výši 350 Kč (423,50 Kč s DPH) za 1 MWh, píše společnost v ceníku.

Výrazy jako férové ceny, aktuální tržní ceny či transparentní ceny v překladu znamenají extrémní náklady pro zákazníky.

Nano Green:

Do našich tarifů neschováváme žádný cenový polštář, kterým bychom se chránili před výkyvy cen. Zaplatíte férovou cenu, která přímo vychází ze spotového trhu. Až dojde k poklesu cen, do vaší zálohy se to promítne okamžitě.

V našich nových flexibilních tarifech žádnou skrytou rezervu pro budoucí růst cen nehledejte. Proč? Protože jsme ceny naší elektřiny propojili na aktuální tržní ceny. Věříme, že transparentní ceny jsou jak pro vás, tak výrobce dlouhodobě cenově výhodnější. Navíc podporují větší využívání obnovitelných zdrojů.