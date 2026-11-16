Nakupování s AI: OpenAI spouští službu, se kterou za uživatele nakoupí AI asistent

Společnost OpenAI, která stojí za jazykovým modelem ChatGPT, oznámila spuštění digitální peněženky ChatGPT Wallet. S tou mohou uživatelé nechat svým jménem nakupovat asistenty AI. Novinka, o které informovala společnost OpenAI, je zatím postupně zaváděna na území USA.
ChatGPT Wallet bude fungovat jiné digitální peněženky v tom ohledu, že do ní nahrajete svou platební kartu a samotná platba proběhne pomocí vygenerovaného tokenu. Tzn. že skutečné údaje o kartě (číslo karty, platnost a bezpečnostní kód) obchodník ani zprostředkovatel neuvidí.
Uživatel však ještě před platbou bude muset transakci schválit pomocí biometrického ověření (Face ID, Touch ID) a teprve poté peněženka vygeneruje token.
Na začátku tedy svému AI asistentovi zadáte úkol najít dané zboží, před zaplacením připravený nákup zkontrolujete (prodejce, položka, celková částka, vybraná karta, doprava apod.), schválíte a následně ho biometricky potvrdíte.
Digitální peněženka od OpenAI bude dostupná plnoletým uživatelům verze Chat GPT Pro, kteří jsou držiteli karet American Express, Chase (jen pro držitele karty, ne pro disponenty), Mastercard a Visa, jež byly vydané v USA.
Společnost OpenAI už v září 2025 představila funkci Instant Checkout, která u zapojených obchodníků umožňovala dokončit nákup přímo v ChatGPT, aniž byste museli přecházet na stránky e-shopu. Služba byla dostupná jen v USA a v březnu 2026 byla pro nízké využití ukončena.
V ČR zatím Chat GPT Wallet dostupná nebude, to ale neznamená, že si český trh už nákupy s AI neosahává. Letos v květnu společnost Mastercard a ČSOB prezentovaly platbu kartou provedenou agentem AI prostřednictvím služby Mastercard Agent Pay, kdy agent jménem spotřebitele zakoupil prostřednictvím karty od ČSOB degustaci kávy na zážitkové platformě Priceless.com.
V říjnu 2026 představila nakupování pomocí AI také Visa, která však už v březnu 2026 v Evropě spustila program Agentic Ready, který má bankám a obchodníkům umožnit testovat a postupně zavádět platby iniciované AI agenty a v červenci oznámila, že AI agenti již uskutečnili reálné nákupy u zapojených evropských obchodníků (např. portál lastminute.com, prodejce Frasers, softwarová platforma Cleverbridge či obchod BrickDepot).